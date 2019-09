Tomáš Plekanec bude po odchode z NHL hrať v Komete Brno, nastúpiť by mal aj s Jágrom za Kladno

BRNO 26. novembra (WebNoviny.sk) - Český hokejista Tomáš Plekanec bude pôsobiť po návrate zo zámoria v extraligovej Komete Brno.

Okrem toho by mal formou striedavého štartu odohrať niekoľko zápasov i za prvoligové Kladno so stále hrajúcim majiteľom Jaromírom Jágrom.

Po anabáze v Brne by sa mal pred prvoligovým play-off pripojiť ku Kladnu, ktoré chce priviesť späť do najvyššej súťaže. Tridsaťšesťročný center to oznámil na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Plekanec odštartoval sezónu v Montreale Canadiens v NHL, ale odohral iba tri zápasy a rozhodol sa pre návrat do vlasti. "Prijal som ponuku od Komety. Je to najlepší tím v lige. Som rád, že mali o mňa záujem. Priorita je pre mňa doviesť Kladno do baráže o extraligu. Keby nám v Kladne nevyšlo play-off, mohol by som sezónu dokončiť v Brne a zabojovať o titul," uviedol podľa Hokej.cz Plekanec na margo pôsobenia v tíme najvyššej českej súťaže.

Rodák z Kladna je jedným z jedenástich Čechov, ktorí odohrali v severoamerickej NHL viac ako 1000 zápasov. Väčšinu kariéry pôsobil v tíme Canadiens, na konci minulého ročníka si vyskúšal chvíľkový angažmán aj v Toronte Maple Leafs. Trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta sa vracia do českej extraligy po viac ako piatich rokoch. Dosiaľ naposledy sa medzi elitou vo vlasti predstavil v sezóne 2012/2013 počas výluky v NHL. Za Kladno vtedy odohral 32 zápasov a získal 46 bodov (21+25).





