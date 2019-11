Tomáš Netík si po KHL na Slovensku vyskúša Tipsport ligu, do Košíc ho prilákal aj Nagy

KOŠICE 31. júla (WebNoviny.sk) - Českého hokejového útočníka Tomáša Netíka čaká pôsobenie už v treťom slovenskom klube, no až v sezóne 2018/2019 si vyskúša najvyššiu súťaž pod Tatrami. V minulosti hral v dvoch kluboch KHL - v ročníku 2011/2012 v HC Lev Poprad a neskôr dvakrát v Slovane Bratislava.

V oboch mužstvách sa stretol aj s krídelníkom Ladislavom Nagyom, ich cesty sa teda v Košiciach spojili tretíkrát v kariére.

Veľký záujem z Košíc

"Po skončení sezóny ma kontaktovali Košice. Dali mi, samozrejme, čas na premyslenie. Na Slovensku sa mojej rodine veľmi páčilo už v Poprade, ale i v Bratislave a začalo mi to vŕtať v hlave. Cítil som z Košíc veľký záujem. Košický tradičný veľkoklub na Slovensku, vravel som si... Som ten ročník, ktorý si ešte pamätá federálnu ligu, to znamená, že mám ku Košiciam ako klubu veľký rešpekt a určite je tu šanca hrať aj o titul. Vždy tu boli perfektní ľudia. Slovensko je krásne a keďže mám dve malé deti, rozhodol som sa pre Košice," prezradil Netík v rozhovore pre oficiálny klubový web "oceliarov".





Pozná veľa slovenských hráčov

"Chcel som ísť práve do takého tímu, kde by som cítil, že ma potrebujú a naozaj ma chcú. Som tu kvôli tomu, aby som Košiciam pomohol, ako len budem vedieť. Viem o tom, že predchádzajúce sezóny im nevyšli a práve preto som tu, aby sme urobili, čo je v našich silách a otočili to," pokračoval. Na jeho príchode do Košíc zohral úlohu aj spomenutý Nagy.

"Pri podpise zmluvy som sa pýtal na Laca a zisťoval som, či bude ďalej pokračovať v kariére. Je to vynikajúci hráč a navyše aj perfektný kamarát. Poznám ho dobre aj z minulých pôsobísk. Aj keď som slovenskú súťaž nikdy nehral, poznám veľa slovenských hráčov, s ktorými si dobre rozumiem. Mohol by som ich vymenovať aj 10 či 12, ale nechcem žiadneho uraziť, keby som na niekoho zabudol," dodal Netík.





