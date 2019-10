Tomáš Jurčo po operácii začne sezónu v AHL, nie je pripravený ísť do Ruska

SPRINGFIELD 3. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo začne sezónu 2018/2019 v zámorskej AHL. Na spolupráci sa dohodol s klubom Springfield Falcons. Dvadsaťšesťročný Košičan v prvej polovici aktuálneho ročníka nútene pauzoval pre zdravotné problémy. V lete totiž podstúpil operáciu, počas ktorej mu odstránili kus zlomenej platničky.

Tomáš Jurčo absolvoval minulú sezónu v NHL v tíme Chicage Blackhawks, ale "čierni jastrabi" s ním nepredĺžili zmluvu a stal sa voľným hráčom. Zdravotné komplikácie mu následne znemožnili boj o nový kontrakt v zámorskej profilige.

Košický rodák nechcel po operácii absolvovať zápasy v Európy, prioritou pre neho bolo zámorie. "Ak ma nič nebude bolieť, po Novom roku už chcem mať klub a znova hrať. Rozohrať by som sa chcel v AHL a následne prejsť znova do NHL. Pred dvoma rokmi som po operácii rovno začal hrávať v Detroite a cítil som, že to nie je ono. I preto by som radšej chcel začať na farme," vysvetľoval v úvode novembra Jurčo pre denník Šport.

Kreatívny útočník má za sebou šesť kompletných sezón na seniorskej úrovni, ale iba jednu z nich strávil celú v NHL. V edícii 2014/15 odohral za Detroit Red Wings v základnej časti 63 duelov a ďalších 7 pridal v play-off. V ostatných ročníkoch však nemal stabilné miesto v profilige a pendloval medzi NHL a AHL, čo nezmenil ani prechod do organizácie Chicaga Blackhawks. Jurčo nazbieral dovedna 211 štartov v najkvalitnejšej súťaži sveta a zatiaľ nerozmýšľa nad návratom do Európy. "Na Kontinentálnu hokejovú ligu mám čas. Stále som mladý chlapec, ktorý túži po pôsobení v zámorí, nie som pripravený ísť do Ruska. Verím si, že stále mám na NHL. Do KHL môžem prísť kedykoľvek," poznamenal účastník troch svetových šampionátov, ktorý by mohol byť ťahúňom reprezentácie Slovenska na budúcoročných MS v Košiciach a Bratislave.

