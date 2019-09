Tomáš Jurčo nestihne začiatok sezóny, v Los Angeles podstúpil operáciu

KOŠICE 14. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo určite nestihne začiatok sezóny 2018/2019 v zámorskej NHL.

Obnovené zranenie platničky

Dvadsaťpäťročný košický rodák si počas leta obnovil zranenie operovanej platničky. Problémy vyústili v operačný zákrok v Los Angeles. Informuje o tom piatkové vydanie denníka Šport.



"Počas prípravy ma začala pobolievať noha. Najprv sme si mysleli, že je len preťažená. Dal som si oddych, ale bolesť neustupovala. Po vyšetrení magnetickou rezonanciou zistili, že sa mi znova odlomil kúsok operovanej platničky. Je to veľká smola, lebo lekári mi vraveli, že sa to stane len piatim percentám pacientov. Na druhej strane som vrcholový športovec a riziko sa tým zväčšuje. Aj tak to je ojedinelý prípad. Preto bolo okolo mňa ticho počas zverejňovania mien hráčov v kempoch NHL. Agent musel oznámiť všetkým, že ma čaká operácia. Predpokladá sa, že by som mal pauzovať tri mesiace. Verím, že v decembri budem po dobrej rehabilitácii znova na ľade," povedal Jurčo pre Šport.

Zámorie zostáva prioritou

Mladý krídelník je v súčasnosti v zámorskej profilige voľný hráč, nemá zmluvu so žiadnym klubom. Zatiaľ naposledy hral v NHL za Chicago, predtým pôsobil v Detroite. "Mal som niekoľko zaujímavých ponúk z NHL. Škoda zranenia, lebo prišlo v najnevhodnejšej chvíli. Zámorie pre mňa zostáva prioritou,“ doplnil Jurčo.

V uplynulom ročníku odohral Jurčo za prvý tím Blackhawks 29 zápasov so ziskom šiestich gólov a štyroch asistencií. Ďalších 36 štartov pridal za Rockford vo farmárskej AHL s bilanciou 22 bodov za 13 zásahov a 12 účinných prihrávok. Vyšiel mu najmä záver sezóny, keď sa usadil v zostave Chicaga.

Po súťažnom ročníku sa predstavil aj na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku, absolvoval všetkých sedem duelov a v nich nazbieral 5 bodov (4+1). Bol to jeho tretí seniorský svetový šampionát, prvý pod vedením kanadského kouča Craiga Ramsayho. Celkovo má na svojom konte 201 zápasov v základnej časti NHL (22+28), v play-off pridal desať štartov (1+1).

