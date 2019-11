Tomáš Huk vníma prestup do Poľska ako krok vpred, rád by si zahral aj v reprezentácii

7.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový obranca Tomáš Huk koncom júna prestúpil z dunajskostredského mužstva do tímu poľského šampióna Piast Gliwice.

Ako priznal v rozhovore pre agentúru SITA, transfer sa udial dosť narýchlo a podotkol, že mu v začiatkoch pomohla dobrá atmosféra v novom pôsobisku.

V šatni s dvoma krajanmi

"Kluby sa dohodli behom týždňa. Následne som vycestoval za mužstvom na sústredenie. Stihli sme odohrať jeden zápas a vzápätí sme sa vrátili domov, keďže nás už pomaly čakali povinnosti v Lige majstrov. V klube je skvelá partia hráčov. Vraví sa, že aj vďaka tomu sa Piast v uplynulom ročníku stal poľským majstrom. Verím, že sa nám bude podobne dariť aj v tejto sezóne," uviedol 24-ročný Košičan.

Bývalý kapitán FC DAC 1904 Dunajská Streda, v ktorom hrával od februára 2016, má v gliwickej šatni aj dvojicu krajanov - najlepšieho brankára minulosezónnej edície poľskej Ekstraklasy Františka Placha a ľavého obrancu s reprezentačnými skúsenosťami Jakuba Holúbeka. "Keďže som prvýkrát mimo Slovenska, je to veľké pozitívum. Jazyková bariéra však nie je veľká, z poľštiny už dosť rozumiem," doplnil Huk.

Trápia sa v koncovke

Piast nevstúpil najoptimálnejšie do ročníka 2019/2020. Prehral v zápase Poľského superpohára s Lechiou Gdansk (1:3) a medzičasom ukončil pôsobenie aj v pohárovej Európe. V úvodnom predkole Ligy majstrov nestačil na bieloruský BATE Borisov (1:1 vonku, 1:2 doma), v druhom kvalifikačnom kole Európskej ligy neprešiel cez lotyšský tím FC Riga (3:2 doma, 1:2 vonku). "Myslím si, že proti BATE to boli vyrovnané stretnutia, v ktorých sme boli trošku lepší. V domácej odvete sme ešte v 80. min viedli 1:0 a súperovi sa podarilo v priebehu piatich minút streliť dva góly. Bol to šok, ale vedeli sme, že BATE je kvalitný protivník," poznamenal.

Omnoho viac Gliwičanov bolelo zaváhanie proti lotyšskej Rige. "Bol to súper, cez ktorého sme mali prejsť. Boli sme kvalitatívne oveľa lepší. V prvom zápase doma sme urobili dve chyby a darovali hosťom dva góly. Napriek tomu sme vyhrali 3:2. V odvete sme viedli, ale súper vyrovnal po krásnej strele do ´vinkľa´ asi z 30 metrov. Od tohto momentu sme sa báli toho, čo keď dostaneme druhý gól. Trápime sa v koncovke, ale musíme ísť ďalej a snažiť sa to odstrániť," skonštatoval odchovanec košického futbalu.

Objavil sa v širšej nominácii Hapala

Mužstvo trénera Waldemara Fornalika získalo v doterajších troch kolách novej ligovej sezóny iba dva body. Doma uhralo remízy s Lechom Poznaň (1:1) aj Pogoňom Štetín (0:0). V zápase na ihrisku Slasku Vroclav siahalo na plný bodový zisk, no napokon prehralo 1:2. Najbližšie sa predstaví v nedeľu na trávniku nováčika LKS Lodž. "Vo dvoch zápasoch sme vyhrávali. Myslím si, že proti Lechu sme si zaslúžili tri body. Vo Vroclave to bolo podobné ako doma proti BATE Borisov. Tuším až 80 % tohtosezónnych gólov sme dostali v koncovkách zápasov. Ak to vezmem reálne, mohli sme mať päť bodov, no napokon máme dva. Trošku sa na nás lepí smola, ale verím, že si čoskoro nakloníme šťastie na našu stranu," zaželal si slovenský obranca.

Huk bol v minulosti vo viacerých mládežníckych reprezentačných tímoch. Pôsobenie v Poľsku vníma aj ako možnosť posunúť sa do národného A-mužstva. Niekoľkokrát sa už objavil v širšej nominácii trénera Pavla Hapala aj jeho predchodcu Jána Kozáka. Za Slovensko nastúpil dvakrát v úvode roka 2017 proti Ugande a Švédsku, tieto zápasy sú však v štatistikách uvedené ako neoficiálne. "Ak budem dobre hrávať a budem sa pozdávať aj trénerovi, tak verím tomu, že sa dostanem do reprezentácie. Poľsko je možnosť posunúť sa ďalej. Liga je viac sledovaná, každý zápas je v televízii, marketingovo je to ďaleko pred Slovenskom, takže aj z tohto pohľadu do beriem ako krok vpred," zakončil pre agentúru SITA Tomáš Huk.

