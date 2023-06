Tohtoročný júl bol jedným z najteplejších v histórii meraní na Slovensku, niekde dokonca najteplejší

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtoročný júl bol na väčšine meteorologických staníc v porovnaní s klimatickým normálom od roku 1981 do 2010 teplotne silne až mimoriadne nadnormálny.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa júl 2021 zaradil medzi najteplejšie júly v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska.

Na mnohých meteorologických staniciach bol vôbec najteplejším júlom v histórii ich prevádzky. Tejto pozícii významne pomohli najmä veľmi vysoké hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu.

Aj keď z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol júl prevažne normálny, priestorová distribúcia zrážok bola výrazne ovplyvnená búrkami. Celkovo v Európe sa júl 2021 stal druhým najteplejším júlom aspoň od roku 1981.

Priemerná mesačná teplota vzduchu v júli bola na väčšine meteorologických staníc s výnimkou niektorých kotlinových, horských a vysokohorských polôh, v intervale od 22 do 24 °C.

Najnižšiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu, mimo vysokohorského prostredia, namerali na meteorologickej stanici Javorina a Vyšná Boca (16,9 °C).

Vo vysokých horských polohách bol mesačný priemer teploty vzduchu v intervale od 8 do 11 °C.

Na viacerých slovenských meteorologických staniciach sa júl 2021 stal najteplejším júlom v histórii ich prevádzky, prevažne prvý a druhý najteplejší aspoň od roku 1961 či 1951.

„Nápadné to bolo predovšetkým na severnom a východnom Slovensku, kde pôvodné rekordné hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu pre júl boli v tomto roku prekonané niekde aj o viac ako 1 °C,“ konštatoval SHMÚ.

Okrem iných vplyvov, príčinou bolo aj to, že tento rok zaznamenali dlhšie obdobia s veľmi vysokými hodnotami minimálnej dennej teploty vzduchu. To sa prejavilo dokonca aj v kotlinových polohách.

SHMÚ uviedol, že hodnoty mesačného úhrnu zrážok boli v dôsledku búrok a intenzívnych lokálnych lejakov priestorovo veľmi rozdielne.

„Napríklad, na meteorologickej stanici v Medzilaborciach spadlo v priebehu uplynulého mesiaca len 28,4 percenta obvyklého júlového množstva zrážok (mesiac tu skončil ako veľmi suchý), naopak, na niektorých ďalších staniciach, napríklad v Dudinciach alebo v Boľkovciach spadlo aj viac ako 200 percent mesačného úhrnu (v porovnaní s normálom 1981 – 2010),“ objasnil.

Väčšina meteorologických staníc počas júla zaznamenala prevažne od 40 do 80 mm zrážok, avšak boli aj lokality, kde mesačný úhrn zrážok výrazne prevyšoval 100 mm, či dokonca 200 mm.

