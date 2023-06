Tohtoroční maturanti prekvapili, napriek dištančnému vzdelávaniu dosiahli lepšie výsledky ako študenti spred dvoch rokov

V štandardizovaných testoch externej časti maturitnej skúšky dosiahli maturanti v roku 2022 lepšie výsledky v slovenskom jazyku, matematike, ako aj vo všetkých úrovniach anglického jazyka než maturanti v roku 2019, keď sa naposledy písali externé testy. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva.

Maturanti si s testami hravo poradili

Testy zo slovenského jazyka a literatúry písalo 35 803 maturantov, pričom priemerná úspešnosť bola 59,6 percenta. Oproti roku 2019 išlo o zlepšenie o 8,9 percenta.

Testy z matematiky písalo 4 460 maturantov, pričom priemerná úspešnosť bola 54 percent, oproti roku 2019 tak išlo o zlepšenie o 2,4 percenta.

„Vieme, že maturity vyvolávali obavy. Výsledky z roku 2022 však ukazujú, že maturanti externé testy nielenže zvládli mimoriadne dobre, ale dokonca prekonali výsledky maturantov z roku 2019,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Študenti si zlepšili jazykové znalosti

Testy z anglického jazyka na úrovni B1 písalo 17 756 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,5 percenta, pričom ide o zlepšenie o 6,8 percenta oproti roku 2019.





Na úrovni B2 bola priemerná úspešnosť 65,1 percenta (14 053 žiakov), pričom ide o zlepšenie o 3,4 percenta. Na úrovni C1 maturovalo 2 092 žiakov, priemerná úspešnosť bola 66,1 percenta, pričom oproti roku 2019 išlo o zlepšenie o 3,8 percenta.





„Myslím si, že aj tieto výsledky ukazujú, že stredoškoláci sa počas pandémie pripravovali zodpovedne a rovnako zodpovedne pracovali ich učitelia. Ďakujem, že toto náročné obdobie zvládli. Maturanti majú tú najťažšiu časť za sebou a teraz ich čakajú ústne skúšky. Som si istý, že učitelia budú pri ústnej skúške brať ohľad na uplynulé obdobie a som si istý, že maturanti zvládnu ústne a praktické maturity minimálne rovnako dobre, ako zvládli aj testy,“ dodal minister školstva.

Bratislavský kraj prekonal národný priemer

V testoch zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci najúspešnejší v úlohách zameraných na čítanie s porozumením. Nasledovali úlohy zamerané na jazykovú zložku a literárnu zložku.





V slovenskom jazyku a literatúre a v matematike neboli zaznamenané výrazné rozdiely medzi maturantmi v jednotlivých krajoch.





V anglickom jazyku na úrovni B2 a C1 maturanti v Bratislavskom kraji dosiahli do istej miery lepšie výsledky oproti národnému priemeru. Vo všeobecnosti dosahovali v štandardizovaných testoch lepšie výsledky gymnazisti.





Z hľadiska zriaďovateľa dosiahli štátne, súkromné aj cirkevné školy porovnateľné výsledky v matematike aj všetkých úrovniach anglického jazyka. V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli lepší výsledok žiaci cirkevných škôl.

