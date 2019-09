Tipsport liga prinesie v budúcej sezóne niekoľko zmien vrátane kvót na legionárov

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) - Slovenskú najvyššiu hokejovú súťaž bude v nasledujúcej sezóne premiérovo riadiť Ligová rada Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Spoločnosť Pro-hokej, ktorá bola doteraz riadiacou organizáciou Tipsport ligy, bude naďalej zastupovať záujmy klubov v rokovaniach s obchodnými, reklamnými a marketingovými partnermi. Organizácia zápasov zostane v rukách účastníkov súťaže.

Prospešná zmena

Prezident SZĽH Martin Kohút a riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner sa na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave zhodli, že táto zmena by mala pomôcť slovenskému hokeju.

"Od môjho nástupu na pozíciu prezidenta SZĽH sme všetky kroky v hokejovom hnutí riešili spoločne za jedným stolom. Som rád, že aj teraz sme si s Pro-hokejom sadli a dohodli sa na zmene, ktorá má posunúť slovenský hokej o ďalší krok dopredu. Ligová rada SZĽH bude pozostávať z troch členov - prezidenta SZĽH, jedného zástupcu Pro-Hokeja a jedného zástupcu SZĽH menovaného prezidentom zväzu. Celé riadenie súťaže po športovo-organizačnej stránke prejde na SZĽH. V rámci Pro-Hokeja bude naďalej fungovať Športová rada, ktorá bude rokovať a následne tlmočiť stanovisko Ligovej rade. Cieľom je snaha vychovávať lepších hráčov a zároveň vytvoriť produkt s väčšou marketingovou hodnotou." uviedol Kohút, ktorého doplnil Lintner: "Úloha Pro-Hokeja sa prakticky nemení, pretože je to organizácia vytvorená klubmi. Jej úlohou je zastupovať kluby ako celok v rokovaniach s obchodnými reklamnými a marketingovými partnermi. Rozsah činnosti bude podobný. Vytvorenie novej platformy v podobe Ligovej rady vnímame ako posun vzťahu medzi SZĽH a Pro-Hokejom o úroveň vyššie. Bude to zrozumiteľné, jasné a efektívne nastavenie."

Najviac sedem cudzincov

Zväzový prezident ďalej predstavil dve zásadné novinky, ktoré vstúpia do platnosti od nasledujúceho tipsportligového ročníka.

"V ďalšej sezóne bude môcť v každom tíme nastúpiť v jednom súťažnom zápase Tipsport ligy maximálne sedem hráčov bez slovenského pasu. Ambíciou zväzu je každým rokom tento počet znižovať. Zároveň budú kluby finančne motivované za každého hráča do 20 rokov, ktorý bude pravidelne nastupovať v Tipsport lige s priemerným mesačným ice-timom nad 10 minút za zápas. Moderné technológie nám umožňujú merať ice-time a chceme tento systém zautomatizovať," objasnil.

Otázny vplyv kvót

Zavedenie kvót pre legionárov sprevádzajú aj diskusie o tom, či tento krok neovplyvní kvalitu domácej najvyššej súťaže.

"Zatiaľ s týmto nemáme skúsenosti. V priebehu prvej sezóny to budeme zase vyhodnocovať a možno pripravíme ďalšie vylepšenie. Sám som zvedavý, ako to bude fungovať v porovnaní s inými ligami v Európe. Má to svoje klady aj zápory. Budeme musieť rátať s novými situáciami, ale verím, že táto skúsenosť nám pomôže a budeme zase o niečo múdrejší. Treba to vnímať ako veľké gesto klubov. Nedalo sa to tímov nariadiť, predpisy to neumožňujú. Je to zaujímavý experiment, ale môže z toho vzniknúť aj niekoľko špeciálnych situácií," pokračoval Lintner.

Zmeny na trhu

Slovenskí účastníci Tipsport ligy sa budú musieť obzerať predovšetkým po domácich hokejistoch, čo by mohlo spôsobiť zaujímavé zmeny na hráčskom trhu.

"Je to otázka pre kluby, ako to plánujú uchopiť. Zmluvy sa podpisujú a lov na slovenských hráčov je výraznejší ako v minulosti. Myslím si, že sa preskupí pôsobenie kľúčových slovenských hráčov v kluboch. Jednou z aktivít bude presvedčiť Slovákov zo zahraničia, aby pôsobili v Tipsport lige. Druhou možnosťou je osloviť hráčov z I. ligy, čo môže ovplyvniť kvalitu tejto súťaže. Úroveň Tipsport ligy nebude rásť takým tempo ako v minulých rokoch, to si nemusíme klamať, ale bude rásť. Po roku to budeme vyhodnocovať a uvidíme, aké budú ďalšie kroky pre zlepšenie kvality slovenského hokeja," vysvetlil bývalý reprezentačný obranca.

Slovan stále neistý

Začiatkom júna stále nie je jasné, či v nasledujúcej edícii slovenskej najvyššej súťaže nastúpi dvanásť alebo trinásť tímov. Záujem o vstup do Tipsport ligy má aj Slovan Bratislava, ale ten potrebuje splniť viacero licenčných podmienok vrátane splatenia dlhov voči hráčov aj mestu.

"Máme pripravené dva scenáre. Jeden s dvanástimi a druhý s trinástimi účastníkmi. Scenáre sa dosť líšia v otázke herného formátu, ale neodlišujú sa v hracích dňoch. V prvom prípade, ak by zostal počet účastníkov na dvanástich, máme pripravené aj zaujímavé zmeny. V princípe máme ešte nejaký čas na rozhodnutie ohľadom počtu klubov a vyžrebovanie súťaže. Najradšej by sme tieto veci mali vyriešené, ale sme pripravení a štart sezóny či jej organizácia nie sú ohrozené," dodal Lintner.





