Tínedžerka z Palestíny, ktorá vyfackala izraelských vojakov, chce byť političkou

JERUZALEM 31. júla (WebNoviny.sk) - Palestínska tínedžerka Ahíd Tamímí, ktorú tento týždeň prepustili z izraelského väzenia, kde si odpykala osemmesačný trest za útok holými rukami na izraelských vojakov, chce byť političkou.

"Svoju budúcnosť vidím v politike," vyhlásilo 17-ročné dievča, ktoré sa pre Palestínčanov stalo národnou ikonou, zatiaľ čo izraelská vláda ju označuje za provokatérku.

Porušovanie ľudských práv

Ako Tamímí povedala po prepustení z väzenia, chcela by najprv vyštudovať právo, aby mohla dokumentovať porušovanie ľudských práv Palestínčanov.



Ahíd Tamímí vyštartovala po izraelských vojakoch 15. decembra pred svojím domom v dedine Nabí Salíh na palestínskom Západnom brehu Jordánu. Motivovalo ju k tomu podľa jej vlastných slov to, že v rovnaký deň videla, ako izraelskí vojaci strieľali na jej 15-ročného bratranca Muhammada a spôsobili mu vážne zranenie.

Okolo prípadu bolo množstvo nejasností. Izraelská armáda napríklad tvrdila, že chlapec utrpel zranenia, po ktorých má viditeľne zdeformovanú hlavu, nie pri izraelskej streľbe, ale pri páde na bicykli.

Pre Palestínčanov je hrdinka

Zatiaľ čo na palestínskej strane je Tamímí hrdinkou, v Izraeli vyvoláva až nečakané vášne zo strany vládnych politikov. Oren Hazan, poslanec strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, napríklad vyhlásil, že on by dievča zbil tak, že by skončilo v nemocnici.



"Ak by som tam bol ja, celkom určite by skončila v nemocnici. Nikto by ma nezastavil, udrel by som ju. Udrel by som ju do tváre," povedal Hazan pre britskú BBC.

Izraelský minister školstva Naftali Bennett zas vyslovil názor, že Tamímí nemala dostať osem mesiacov, pretože si zaslúži, aby "strávila vo väzení zvyšok svojho života".





