Tínedžer strieľal v škole do študentov, jeden z nich je v kritickom v stave

RIO DE JANEIRO 28. septembra (WebNoviny.sk) - V brazílskom meste Medianeira v štáte Paraná prišiel tínedžer do školy a začal strieľať do študentov. Dvoch pritom zranil. Hovorca vojenskej polície potvrdil, že vie o útoku, no nemôže poskytnúť bližšie informácie.



G1 s odvolaním sa na policajtov, ktorí boli na mieste činu, píše, že strelcom je 15-ročný chlapec, ktorého už zatkli. Jeden zo zranených študentov je v kritickom stave. Na portáli sa objavilo aj video, v ktorom je možné vidieť, ako študenti bežia zo školy.





