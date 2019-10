Tímové atletické dorastenecké tituly získali Nitra s Trenčínom

TRNAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) - Z dvoch tímov ŠK ŠOG Nitra obhájili titul slovenského šampióna v súťaži dorasteneckých družstiev iba chlapci. Nazbierali 239,5 bodu a o 47 bodov predstihli AC Nové Zámky.

Hanuliaková potvrdila kvality

Bronz si vybojoval AO Olympia Považská Bystrica so 146 bodmi. V súťaži dorasteniek jasne kraľovala Slávia ŠG Trenčín s 328 bodmi, ktorá zvíťazila pred obhajkyňami zlata z ŠK ŠOG Nitra s priam neuveriteľným náskokom 125 bodov! Tretia skončila Slávia TU Košice o 11 bodov pred AK Bojničky.

Vo finálovej súťaži tímov sa v individuálnych disciplínach ukázali v dobrom svetle najmä vrhači. Trenčianska oštepárka, slovenská dorastenecká rekordérka Petra Hanuliaková, hodila 45,32 m. Okrem toho vyhrala aj guľu a disk.

Osobný rekord

Finalista ME do 18 rokov v Györi Jaroslav Greguš z nitrianskeho Stavbára zvíťazil v guli (17,75 m) a v disku pridal osobný rekord 53,93 m. ďalší účastník ME „18“ Miloslav Konopka ml. (AC Nové Zámky), syn bývalého finalistu MS a účastníka OH, si v samom závere letnej sezóny tiež zlepšil osobný rekord 5-kilovým kladivom na 68,39 m.

Dorastenci ŠK ŠOG Nitra i dorastenky Slávie ŠG Trenčín si triumfom na majstrovstvách Slovenska vybojovali právo štartu v budúcoročnej B-kategórii Európskeho pohára klubov.

M-SR družstiev dorastu v atletike: DORASTENCI: 1. ŠK ŠOG Nitra 239,50 bodu, 2. AC Nové Zámky 193,50, 3. AO Olympia Považská Bystrica 145, 4. AO TJ Slávia STU Bratislava 136,00, 5. AC Stavbár Nitra 103,00, 6. MAC REDOX Lučenec 100,00, 7. AK Slávia TU Košice 96,00, MŠK Vranov nad Topľou nenastúpil. DORASTENKY: 1. Slávia ŠG Trenčín 328,00, 2. ŠK ŠOG Nitra 203,00, 3. AK Slávia TU Košice 187,00, 4. AK Bojničky 176,00, 5. ŠKP Žilina 70,00, 6. MAC REDOX Lučenec 69,00, 7. AO TJ Slávia STU Bratislava 37,00, MŠK Vranov nad Topľou nenastúpil.

