Tímová paralelná súťaž bola pre silný vietor presunutá na nedeľu, na štart sa postavia bratia Žampovci či Jančová

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Súťaže v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2022 v čínskom Pekingu mali v sobotu vyvrcholiť tímovou paralelnou súťažou, no silné poryvy vetra spôsobili odklad zo soboty na nedeľu. Podľa pôvodného programu sa mali preteky konať od 4.00 h. SEČ, no organizátori ich v piatok posunuli na 3.00 h.

Už v sobotu počas čakania na lepšie podmienky prišiel posun späť na 4.00 h SEČ a napokon odklad na nedeľu. O medaily sa tak bude bojovať až 20.2. od 2.00 h SEČ.

Súťažiť budú Žampovci či Jančová

V súťaži majú štartovať aj Slováci, kvarteto Adam Žampa, Andreas Žampa, Rebeka Jančová a Petra Hromcová v prvom vyraďovacom kole čaká tím USA aj s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá v Číne ešte nezískala ani jednu medailu napriek tomu, že bola ašpirantkou na viacero cenných kovov. Súčasťou amerického tímu sú okrem nej aj Paula Moltzanová, AJ Hurtová, Tommy Ford, River Radamus a Luke Winters.

Okrem súboja Slovensko - USA o postup do štvrťfinále majú bojovať aj Švajčiari s domácimi Číňanmi, Taliani s Rusmi, Nóri s Poliakmi, Francúzi s Čechmi, Nemci so Švédmi a Slovinci s Kanaďanmi. Rakúšanov organizátori nasadili priamo do štvrťfinále.

Pozastavená premávka lanovky

Nárazy vetra boli v sobota tak silné, že v stredisku Jen-čching dočasne pozastavili aj premávku lanovky.

Tímová paralelná súťaž mala pod piatimi kruhmi premiéru v Pjongčangu 2018, zlato brali Švajčiari, striebro Rakúšania a bronz Nóri.

