Tím Sky mení názov i hlavného sponzora, do cyklistiky vstupuje najbohatší Brit

LONDÝN 20. marca (WebNoviny.sk) - Britské cyklistické zoskúpenie Sky bude mať od nadchádzajúcej sezóny nového hlavného sponzora. Tím ponesie názov Ineos podľa chemickej firmy, ktorej majiteľom je v súčastnosti najbohatší Brit Jim Ratcliffe.

Osem triumfov na Grand Tours

Doterajší hlavný sponzor tímu, britská spravodajská spoločnosť Sky oznámila v decembri ukončenie desaťročnej spolupráce, počas ktorej získal tím spolu až 8 celkových triumfov na pretekoch Grand Tours.

Ratcliffov majetok sa odhaduje na 21 miliárd britských libier. Rokovania s riaditeľom tímu Davom Brailsfordom prebiehajú už niekoľko týždňov.

Tím Sky sa prvýkrát objavil v cyklistickom pelotóne v roku 2010. Jeho jazdci majú na svojom konte 327 víťazstiev, vrátane spomenutých osem celkových úspechov na Grand Tours.

Partnerstvo by mohlo byť ideálne

Britskí jazdci Chris Froome a Geraint Thomas sa vo farbách domáceho tímu stali víťazmi najprestížnejších cyklistických pretekov sezóny Tour de France. Froomovi sa to podarilo dokonca až v štyroch prípadoch, Thomas uspel na vlaňajšom ročníku "Starej dámy".

Bývalý jazdec tímu Sky a víťaz TdF z roku 2012 Bradley Wiggins uviedol, že partnerstvo medzi Brailsfordom a Ratcliffom by mohlo byť ideálne.

"Myslím si, že Dave už nechce mať za sponzora medzinárodnú firmu, ktorá by chcela prevziať kontrolu nad imidžom tímu. Ratcliffe je najbohatším mužom v Británii. Viem si predstaviť, že nároky tímu budú pre neho minimálnymi výdavkami. Dave bude môcť pokračovať vo svojich plánoch a bolo by to pre neho najideálnejšie riešenie," uviedol Wiggins pre televíziu Eurosport, cituje ho portál BBC.





