Tigre v cirkuse napadli jedného z najlepších talianskych cvičiteľov, ten zraneniam podľahol

5.7.2019 (Webnoviny.sk) - V cirkuse na juhu Talianska napadli štyri tigre svojho cvičiteľa. Ten následne podľahol svojim zraneniam. Nešťastie sa stalo vo štvrtok večer počas skúšky v cirkuse Orfei v meste Triggiano.

Šesťdesiatjedenročného Ettoreho Webera napadol najprv jeden tiger a ďalšie tri sa následne pridali. Potom sa podľa miestnych médií v klietke hrali s jeho telom, až kým nezasiahli záchranári a zamestnanci cirkusu.

Weber bol údajne jedným z najlepších talianskych cirkusových cvičiteľov. Tigre trénoval pre vystúpenie známe ako Zvierací park, ktorého témou bolo cestovanie po svete a predstavovanie rôznych zvierat.

Okrem tigrov sú jeho súčasťou aj ťavy, zebra a bizón. Šelmy cvičil okolo 19:00, pričom o hodinu sa malo predstavenie uskutočniť, informuje spravodajský portál BBC.

Miestne média informovali, že tigre z cirkusu previezli do safari parku. Incident už začala vyšetrovať miestna polícia. Cirkus Orfei do mesta prišiel 15. júna a mal tam zostať až do 14. júla. Nie je však známe, či z mesta pre tragédiu neodíde skôr.





