Tieto veľkonočné sviatky ľuďom umožnia pochopiť ich podstatu a odkaz, vyhlásil Matovič

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že tieto veľkonočné sviatky ľuďom umožnia pochopiť ich podstatu a odkaz. Uviedol to po stredajšom stretnutí s predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi.

Predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislava Zvolenského mrzí, že pre súčasnú situáciu nemôžu organizovať bohoslužby, no uvedomuje si, že v záujme zachovania zdravia je dôležité dodržiavať tieto preventívne opatrenia a prísnejšie hygienické požiadavky.

Kostoly sú otvorené

Katolícka cirkev podľa jeho slov rešpektuje rozhodnutia vlády.

„Všetci sa chceme spoločne v jednote postaviť tejto veľkej ťažkosti, ktorú prežívame. Chceme všetkými prostriedkami duchovne pôsobiť na našich veriacich. Dennodenne prosíme Boha o ochranu pre Slovensko a pre celý svet, aby sa táto epidémia čím skôr skončila,“ priblížil Zvolenský.

Doplnil, že zodpovednosťou, spolupatričnosťou a solidaritou dokážeme spoločne túto vojnu vyhrať. Pripomenul, že kostoly nie sú zatvorené, ale musia sa v nich dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Problémy priniesli mnoho dobrých zmien

Generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko ocenil, že sa na spoločnom stretnutí s premiérom mohli od prvých sekúnd rozprávať otvorene a k veci. Vyjadril nádej, že ďalšie stretnutie už bude bez rúšok.

„Túžime si do nového obdobia preniesť dobré veci, ktoré sa dnes dejú, a ktoré sme nerobili v minulosti, keď sme boli rozmaznaní. Tie problémy priniesli do nášho života mnoho dobrých zmien. Nezabudnime preto na ne a prenesme si ich do nového života,“ vyzval Eľko.

Evanjelická cirkev chce byť podľa jeho slov lojálna k tomu, čo povedia verejné autority, chce podporovať prácu vlády a verí, že spoločne túto situáciu zvládneme.

Predstavitelia oboch cirkví položili premiérovi otázku, kedy bude možné opätovne sprístupniť veriacim bohoslužby v kostoloch. „Rešpektujeme odpoveď pána premiéra, že v súčasnosti nie je možné vytýčiť presný termín. Nikto nie je vševediaci,“ uviedol Zvolenský.

Obmedzenia počas Veľkej noci Od prvej minúty 8. apríla platí na Slovensku obmedzenie pohybu občanov. Voľne sa môžu v uliciach pohybovať iba ľudia, ktorí idú do práce alebo z nej, do zdravotníckeho zariadenia či na pohreb blízkej osoby.

Pohyb ostatných je povolený výlučne v rámci svojho okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, pokiaľ pôjdu na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti či blízke, na pomoc odkázané osoby, na vychádzku so psom, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného.

V rámci svojho okresu môžu ľudia ísť aj do prírody. Tieto pravidlá platia do polnoci 13. apríla. O opatreniach rozhodla vláda na svojom rokovaní v pondelok 6. apríla.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

