Tie dva góly padli po našich chybách. Fanúšikovia nám veľmi chýbali, smúti tréner Spartaka Látal

TRNAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov FC Spartak Trnava Radoslav Látal bol po štvrtkovej domácej prehre s Dinamom Záhreb (1:2) v D-skupine Európskej ligy 2018/2019 sklamaný z toho, že jeho hráči sa vlastnými chybami pripravili o lepší výsledok.

"Andeli" predviedli kvalitný prvý polčas a v 32. min sa ujali vedenia, keď iránsky legionár Ali Ghorbani využil zmätok v záhrebskej defenzíve. Po zmene strán sa však Trnavčania v zadných radoch dopustili dvoch zaváhaní, ktoré gólovo potrestali Mario Gavranovič a Mislav Oršič.

Veľká príležitosť Jirku

"Samozrejme, tie dva góly, ktoré sme dostali, padli po našich chybách. Ak chceme uspieť proti takému kvalitnému tímu ako Dinamo, nesmieme sa ich dopúšťať. Niektoré situácie sme mohli vyriešiť lepšie a mohli sme to dotiahnuť aspoň do remízového konca," mrzelo Látala na pozápasovej tlačovej konferencii.

"Hodnotí sa mi to ťažko. Prvý polčas z našej strany nebol zlý, strelili sme gól, dobre sme bránili, boli sme v bloku, dostupovali sme hráčov. V druhom polčase sme mali dobrý začiatok. Tam sa ´lámal chlieb´, mohli sme dať na 2:0 a rozhodnúť," pripomenul 48-ročný rodák z Olomouca veľkú príležitosť Erika Jirku z 57. min.

Svojho mladého zverenca však odmietol haniť: "Je to ešte mladý chlapec. V niektorých fázach prehrával osobné súboje a stratil dosť lôpt. Nemôžeme nad ním ´lámať palicu´, v predkolách nám vo viacerých zápasoch veľmi pomohol. Dnes mu stretnutie nevyšlo, ale nedá sa povedať, že by vyslovene sklamal."

Duel sa hral bez divákov, keďže Európska futbalová únia (UEFA) uzavrela Trnavčanom štadión za správanie fanúšikov v septembrovom stretnutí skupinovej fázy EL s belgickým Anderlechtom Brusel (1:0).

Tréner chce zamiešať postupové karty

Na otázku, nakoľko prázdny štadión ovplyvnil výkon trnavského mužstva, Látal odvetil: "V rozhodujúcich momentoch sme potrebovali pomoc fanúšikov, potrebovali sme povzbudiť a pomôcť. Keby mohli prísť, určite by tu bola skvelá atmosféra, plný štadión a určite by sa nám hralo inak. Tlak na hráčov a rozhodcov by bol úplne iný. Fanúšikovia nám chýbali. Bolo to pre nás deprimujúce, keď sme ich tam nemali."

Spartak v doterajších troch dueloch skupinovej časti ukoristil dovedna tri body. Najbližšie sa predstaví 8. novembra na trávniku štvrtkového súpera v Záhrebe. Neskôr nastúpi aj na pôde Anderlechtu Brusel a účinkovanie v skupinovej fáze uzavrie decembrovým domácim zápasom s Fenerbahce Istanbul. Látal priznal, že vo zvyšných stretnutiach chce s tímom "zamiešať postupové karty".

"Do Európskej ligy sme išli s cieľom získať čo najviac bodov, dnes sme mohli mať ďalšie tri. Teraz hráme dva zápasy vonku - v Záhrebe a v Bruseli. Budú to ťažké stretnutia. Myslím si, že v doterajších troch dueloch sme predviedli solídne výkony. Neprepadli sme výsledkovo ani herne. Budeme sa biť o ďalšie body a uvidíme, čo z toho vzíde. Myslím si, že táto skupina je vyrovnaná a všetci ešte môžu postúpiť," uzavrel niekdajší československý aj český reprezentant.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !