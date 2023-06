Tichá choroba ohrozuje každého piateho muža a každú štvrtú ženu. Otestujte sa, či ste ohrození!

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Desať percent populácie totiž trpí ich chronickým ochorením, pričom o tom ani nemusí vedieť, dokonca ani vtedy, keď im obličky prestanú fungovať na neuveriteľných 90 %! V tom je skrytá zákernosť ochorenia obličiek, ktoré sa však dá ľahko odhaliť a liečiť.

Len krátko si zopakujme učivo zo siedmej triedy základnej školy: Obličky sú párový orgán zložený z asi milióna nefrónov, ktorý filtruje krv, vylučuje z nej odpadové látky a vzniká v nich moč. Tieto asi 12 cm dlhé a 150 g vážiace "fazuľky" prefiltrujú krv za deň až 30-krát, čo znamená, že denne nimi prejde približne 180 litrov krvi. Obličky regulujú objem vody v tele, podieľajú sa na úprave krvného tlaku, pomáhajú s aktiváciou vitamínu D, čím sa významne podieľajú na absorpcii vápnika a tým prispievajú k zdravým kostiam. Taktiež udržiavajú životne dôležitú acidobázickú rovnováhu, teda pH krvi. S jednou obličkou dokážeme žiť celkom plnohodnotne, pri nefunkčných obličkách je potrebná ich transplantácia alebo dialýza.

Chronickým ochorením obličiek trpí na celom svete cca 850 miliónov ľudí.

Diabetes má celosvetovo asi 422 miliónov ľudí.

Choré obličky nebolia

Tí, ktorí vedia, čo je obličková kolika, budú určite oponovať. Akútna bolesť, ktorá vám ani nedovolí dýchať, je obrovská a upozorní vás, že sa niečo deje. To je rozdiel medzi akútnym a chronickým ochorením obličiek. Chronickým ochorením postihnuté obličky sa totiž nijako neozývajú. Potichu strácajú svoje stavebné jednotky – nefróny, zmenšujú sa, až zlyhajú.

"Rozoznávame päť štádií chronického zlyhania obličiek. Prvé dve sa nijako neprejavujú, v treťom štádiu sa môže, ale nemusí, ohlásiť močenie v noci, mierny nepokoj či nechutenstvo. V štvrtom štádiu sa pridáva únava, nevoľnosť, sťažené dýchanie, môžu sa objaviť vyrážky a nohami vám bude šklbať syndróm nepokojných nôh. V piatom štádiu chronického ochorenia obličiek vám okrem týchto príznakov opúchajú nohy, ruky, viečka, svrbí vás celé telo, páchne z úst, môžu sa pridružiť poruchy sústredenia a ďalšie príznaky. Neliečené ochorenie končí dialýzou alebo transplantáciou obličky, pričom už v 3. až 4. štádiu začíname pacienta pripravovať na možnosť dialýzy či transplantácie," vysvetľuje MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., primár Transplantačného oddelenia Univerzitnej nemocnice P. J. Šafárika v Košiciach. Skúsený nefrológ zároveň upozorňuje na fakt, že obličky sú prepojené so srdcom. "Vysoké štádium ich ochorenia až desaťnásobne zvyšuje riziko úmrtia na srdcové ochorenia. Preto mnohokrát v dôsledku chronického ochorenia obličiek zlyhá srdce skôr, než obličky."

Ste jeden z desiatich?

Chronické ochorenie obličiek je zdĺhavý a pomalý proces, počas ktorého obličky postupne strácajú svoju funkciu. Zradnosť ochorenia spočíva aj v tom, že obličky môžu pracovať len na 10 percent bez toho, aby sme pociťovali akékoľvek príznaky. Chronické ochorenie obličiek postihuje jedného z piatich mužov a jednu zo štyroch žien vo veku 65 až 74 rokov. Neznamená to ale, že neohrozuje aj mladšie ročníky! Na Slovensku je okolo tritisíc pacientov, odkázaných na dialýzu a takmer tisícka má transplantovanú obličku. Nebyť covidovej pandémie, ktorá spôsobila pokles počtu transplantácií, toto číslo by bolo ešte vyššie. Pritom včasnou diagnostikou sa mnohým z nich dalo predísť.

Riziko ochorenia zvyšuje:

Rodinná anamnéza

Rasa a etnikum

Vek nad 60 rokov

Fajčenie

Obezita

Diabetes

Vysoký krvný tlak

Kardiovaskulárne ochorenia

Spravte si krátky test, či ste aj vy ohrození chronickým ochorením obličiek na www.vysetrioblicky.sk.

Tichá, ale nie bez príznakov

Hoci sa chronické ochorenie obličiek, nazývané aj "tichá choroba", najmä v prvých štádiách výraznejšie neprejavuje, predsa len vám telo dáva určité signály, že niečo nie je v poriadku. V prvom rade je to farba moču. Zdravý moč je svetložltý, číry, bez zápachu. Jeho farbu a pach môže krátkodobo ovplyvniť jedlo, nedostatok tekutín alebo lieky.

Pozornosť zbystrite, ak je váš moč:

Tmavohnedý až hnedastý

Červeno-ružový

S prímesou krvi

Zakalený

Zapáchajúci

Spenený

Ak niektorý z týchto problémov pretrváva niekoľko dní, objednajte sa k lekárovi čo najskôr. Nečakajte, kým sa pridá únava, opuchy, bolesti podbruška, bedier, vracanie, nechutenstvo, bolesť hlavy, ktoré sú ďalšími príznakmi ochorenia obličiek.

Prevencia je účinnejšia než liečba

Toto zlaté pravidlo platí aj pre chronické ochorenie obličiek. Zvlášť ak spadáte do rizikovej skupiny, mali by ste dbať na pravidelné prehliadky u lekára. Sú bezplatné a bezbolestné a okrem už spomínaného ochorenia obličiek dokáže posúdiť aj iné nebezpečné diagnózy, ktoré k nemu vedú ako sú diabetes a vysoký krvný tlak, no tiež anémia (chudokrvnosť), zvýšená hladina cholesterolu, poruchy funkcie pečene, rakovina hrubého čreva a ďalšie zdravotné komplikácie. Ak máte diabetes, problémy so srdcom či sa liečite na vysoký krvný tlak alebo máte rodinnú predispozíciu, v rámci preventívnej prehliadky požiadajte aj o vyšetrenie obličiek. Lekár najprv vyšetrí váš moč a keď sa v ňom objavia bielkoviny či iné látky, ktoré v zdravom moči nemajú čo hľadať, pôjdete k nefrológovi na sono obličiek. Následná liečba závisí od stupňa poškodenia obličiek a určí ju špecialista.

Vy sami sa svojim obličkám zavďačíte najmä zdravou stravou, znížením množstva soli, bielkovín, draslíka a fosforu, primeraným pitným režimom a pohybom. Prospeje aj, keď prestanete fajčiť či užívať voľnopredajné lieky vtedy, keď ich nepotrebujete. A, samozrejme, nezabúdajte na pravidelné preventívne prehliadky.

Zistite, či vám hrozí chronické ochorenie obličiek na: Vyšetriobličky.sk

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.