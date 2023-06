Testy atómových bômb pomohli vedcom určiť vek žralokov veľrybích, môžu im pomôcť k záchrane

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vedci dokázali určiť vek najväčšej ryby na svete - žraloka veľrybieho (Rhincodon typus) - prostredníctvom dát z testov atómových bômb počas obdobia studenej vojny. Títo obrovskí obyvatelia prevažne tropických vôd sú dlhoveké tvory, vedci však dosiaľ nevedeli, ako im presne stanoviť vek.

Podľa výsledkov štúdie, ktorá vyšla v odbornom časopise Frontiers in Marine Science, im v tom pomohol izotop uhlík-14 (14C). Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Užitočný ukazovateľ určovania veku

Od druhej polovice 40. rokov minulého storočia viacero krajín vrátane Spojených štátov, Sovietskeho zväzu, Veľkej Británie, Francúzska a Číny vykonalo testy atómových bômb na viacerých miestach sveta. Jedným z vedľajších účinkov všetkých explózií bolo zdvojnásobenie izotopu 14C v atmosfére, ktorý v priebehu času do seba absorbovala každá živá bytosť. A práve rozpad tohto izotopu je veľmi užitočný ukazovateľ pri určovaní veku, pretože čím starší tvor je, tým menej 14C sa v jeho tele nachádza.

"Každý živočích, ktorý bol nažive, vtedy začlenil tento nárast uhlíka-14 do svojich tvrdých častí. To znamená, že v stavcoch máme časový ukazovateľ, čo znamená, že môžeme zistiť periodicitu, v ktorej sa tieto izotopy rozpadajú," vysvetlil autor štúdie Mark Meekan z Australian Institute of Marine Science v Perthe.





Jedným z problémov s určením veku žralokov veľrybích je pre vedcov prístup k vzorkám stavcov týchto rýb. Výskumníkom stojacim za štúdiou sa podarilo nájsť dva dávno mŕtve exempláre uchované v Pakistane a na Taiwane. Podľa nich tieto tvory žili mimoriadne dlho. "Absolútna dĺžka života týchto zvierat by mohla byť veľmi, veľmi dlhá, možno až 100 až 150 rokov," uviedol Meekan s tým, že to naznačuje, že tieto žraloky sú pravdepodobne veľmi náchylné na nadmerný rybolov. Výsledky podľa vedcov vysvetľujú, prečo sa ich počet veľmi znížil na miestach ako sú Thajsko či Taiwan, kde ich lovia.

Záchrana ohrozeného druhu

Vedci sa dosiaľ sa pokúšali určiť ich vek rátaním zreteľných línií v stavcoch mŕtvych jedincov, ktoré slúžia ako letokruhy stromov a pribúdajú, keď zviera starne. Experti si však nie sú istí, ako často a prečo sa tieto línie vytvárajú.





Podľa vedcov je pochopenie starnutia žralokov veľrybích kľúčové pre záchranu tohto ohrozeného druhu. Vďaka presnému odhadnutiu veku týchto živočíchov dokážu poskytnúť presnejšie rady o tom, ako dobre sa populácii darí a či je možné povoliť akýkoľvek rybolov.





Žraloky veľrybie dorastajú do dĺžky 18 metrov a v priemere vážia okolo 20 ton. Tieto masívne ryby, ktoré sú ľahko rozoznateľné vďaka bielym bodkám na tele, sa živia planktónom a za potravou plávajú na dlhé vzdialenosti. Na niektorých miestach sú veľmi obľúbené medzi turistami, ktorým dovoľujú plávať popri nich. V mnohých tropických regiónoch je takýto "žraločí turizmus" veľké lákadlo. Vedci odporúčajú spoluprácu medzi krajinami, ktoré sa nachádzajú popri cestách žralokov, aby im pomohli prežiť.

