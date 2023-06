Testovanie vo firmách je nereálne a finančne nákladné, slovenské automobilky sú zásadne proti

Automobilky ako aj ich dodávatelia nesúhlasia s plánovaným testovaním vo firmách. Takúto povinnosť schválili poslanci pre zamestnávateľov koncom minulého týždňa v rámci balíka nových protipandemických opatrení.

Zmeny ešte musí podpísať prezidentka. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula, nie je reálne, aby sa za plnej prevádzky a výroby testovali zamestnanci pred nastúpením na smenu.

„S potvrdením o testovaní už musia zamestnanci prísť do práce,” konštatuje ďalej. Zabezpečenie dostatočného počtu testovacích kapacít je pritom podľa názoru zväzu zodpovednosťou štátu. Či budú testy platené štátom alebo hradené občanmi považujú za politické rozhodnutie, ktoré je v kompetencii vlády.

Prekážka na strane zamestnanca

Podľa automobilového priemyslu je potrebné sa riadiť princípom „vakcína je sloboda“. „To znamená pri vstupe do reštaurácií a pri organizovaní podujatí by mali mať prednosť zaočkovaní a tí, ktorí majú právoplatné potvrdenie o prekonaní. Podobne by tomu malo byť aj pri príchode do zamestnania,” poukazuje Pribula. Čo sa týka neočkovaných, je potrebné preukazovanie sa platným výsledkom testovania.

Zväz v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu víta možnosť kontrolovať COVID pasy, ktoré by mali jednoznačne určovať, či je človek očkovaný, prekonaný či testovaný.





„V prípade, že sa zamestnanec nepreukáže potrebným potvrdením, je potrebné aby to bolo klasifikované ako prekážka na strane zamestnanca. Z pohľadu priemyslu nesúhlasíme s testovaním vo firmách,“ uviedol Pribula.

Nemusia byť vpustení na pracovisko

So zmenou legislatívy nie je spokojná ani najväčšia slovenská automobilka, Volkswagen Slovakia.





„Informácie o testovaní zamestnancov v zodpovednosti zamestnávateľov na vlastné náklady a vo vlastnej réžii považujeme vo všeobecnosti v tejto – už i tak dlhodobo mimoriadne náročnej situácii aj na základe skúseností za finančne a personálne veľmi náročné,“ zhodnotila jej hovorkyňa Lucia Kovarovič Makayová.

Po novom by zamestnávatelia mali mať povinnosť skontrolovať svojich zamestnancov. Ak sa potrebným potvrdením v súvislosti s ochorením COVID 19 nepreukážu, zamestnávateľ ich nemusí vpustiť na pracovisko. Bude im však musieť umožniť splnenie povinnosti bezplatným testovaním.





Ak to zamestnanec odmietne, zamestnávateľ to môže kvalifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca.

Testovanie by mal podľa Klubu 500 zabezpečovať a financovať štát

Nútiť firmy, aby testovali svojich zamestnancov na koronavírus a brali na seba toto bremeno, nie je ničím iným, ako zbavovaním sa zodpovednosti. Takto hodnotí avizované zmeny protipandemických opatrení Klub 500.

Systém štátnych MOM-iek

Ako ďalej upozorňuje, ide o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý je a má ostať v rukách štátu.





Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov preto vyzýva vládu, aby opätovne zaviedla systém štátnych mobilných odberových miest, kde by mali obyvatelia dostupné bezplatné testovanie.





„Podniky urobia, čo je v ich silách. Žiaľ, tak ako si to predstavuje vláda, je to pre veľké firmy s tisíckami zamestnancov nerealizovateľné,” konštatuje Klub 500.

Iniciatíva maloobchodníkov podporuje opatrenia, nesúhlasí však s prenášaním nákladov na firmy

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) vníma kritickú situáciu v slovenských nemocniciach, a preto súhlasí so sprísňovaním opatrení. Jedine to podľa nej odvráti hrozbu lockdownu pred Vianocami, ktoré sú najsilnejším obdobím z pohľadu tržby aj návštevnosti.





Už od začiatku pandémie robí ISKM všetko pre to, aby prevádzky zostali otvorené a zamestnanci ako aj zákazníci boli zdraví.

Zamestnancov motivujú k očkovaniu

Iniciatíva však nesúhlasí s prenášaním nákladov na zasiahnuté firmy. Konštatoval to v piatok predseda ISKM Daniel Krakovský.





Členovia ISKM nemajú problém so samotnou povinnosťou kontrolovať zamestnancov a naopak vítajú, že v tomto momente dostali aj právny rámec na takúto kontrolu.





„Zdravie našich zamestnancov je dôležité, pretože bez nich naše prevádzky nebudú fungovať,“ uviedol Krakovský. Už dnes zamestnávatelia motivujú zamestnancov k očkovaniu, a to aj finančnými benefitmi.





„Nevieme si predstaviť testovanie našich zamestnancov na pracovisku, a to z viacerých dôvodov. Nie sme oprávnení takúto činnosť vykonávať, nemáme na to vzdelanie, kapacity a nemôžeme tak garantovať správnosť takéhoto testovania,“ povedal Krakovský a dodal, že na trhu existuje minimum testov, ktoré sú určené pre samotestovanie, navyše sa jedná o biologický materiál, ktorý treba odborne zlikvidovať.

Kontrolovať zamestnancov vedia

„My vieme kontrolovať našich zamestnancov a túto kontrolu budeme vykonávať. Chceme ale, aby štát zabezpečil infraštruktúru, aby sa zamestnanci mali možnosť testovať,“ zdôraznil.

Maloobchodníci sa pýtajú, prečo majú mať povinnosť preplácať zamestnancom testy a ako k tomu prídu tí zamestnanci, ktorí sú zodpovední a zaočkovali sa.





Jedná sa o stovky eur na zamestnanca, ktoré by takéto testovanie mesačne stálo a zostalo by znovu na pleciach podnikateľov.

V predvianočnom období zároveň vzniká vyššia potreba sezónnych pracovníkov, pri ktorých by tieto náklady boli rovnako neúnosné.

Zamestnávajú asi tristotisíc ľudí

Žiadajú preto, aby štát zabezpečil možnosť neočkovaným zamestnancom otestovať sa (najmä z dôvodu uvedených rizík), pričom sú toho názoru, že testy si majú títo zamestnanci hradiť sami alebo ich má platiť štát.

„Ak máme zamestnancom preplácať testy, očakávame, že tieto náklady následne uhradí v plnej výške štát, ktorý zadal povinnosť testovať sa,“ uzatvoril Krakovský a upozornil na skutočnosť, že opäť raz štát nedá obchodníkom šancu na prípravu a opatrenia vydáva na poslednú chvíľu, čo vytvára chaos už v tak chaotickom období.





Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Maloobchod zamestnáva v SR približne 300 000 ľudí.

