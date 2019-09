Testovací modul Dragon sa odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice a smeruje na Zem

Modul, na ktorého palube sa nachádza testovací panák Ripley, by mal dopadnúť do Atlantického oceánu pri pobreží Floridy. Malo by sa tak stať o 8:45 východného štandardného času (14:45 stredoeurópskeho času). Predošlé časti misie sa uskutočnili podľa plánu.