Tesla už nebude môcť používať termín autopilot, nemecký súd ho označil za klamlivý a zavádzajúci

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký súd rozhodol, že spoločnosť Tesla používa v súvislosti s jej systémom autopilota klamlivú terminológiu.

Samotné slovo autopilot a tiež ďalšie marketingové materiály naznačujú, že vozidlo dokáže jazdiť úplne samostatne, čo však nie je pravda, uviedol súd s tým, že vodič musí stále dávať pozor na premávku.

Tesla dostala zákaz ďalšieho používania týchto zavádzajúcich informácií. Nemecké zákony nepovoľujú jazdenie plne autonómnych vozidiel.

Pomenovanie prevzali z leteckej terminológie

Nemecká skupina Wettbewerbszentrale pre spravodlivú hospodársku súťaž namietala voči vyhláseniu spoločnosti Tesla z júla 2019, ktorá na svojej webstránke sľúbila "plný potenciál pre autonómnu jazdu", a to aj na diaľniciach. Tesla ďalej uviedla, že jej autá rozoznajú svetelnú signalizáciu a automaticky zastavia a takisto sa pohnú vpred.

Mníchovský súd vyhlásil, že Tesla "použitím slova autopilot a ďalších výrazov naznačuje, že jej vozidlá sú po technickej stránke schopné jazdiť úplne samostatne".

Spoluzakladateľ firmy Tesla na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že "Tesla doslova prevzala pomenovanie pre svoj systém autopilota z terminológie používanej v leteckej doprave".

Tesla má rovnaký problém aj v USA

S výrazom "autopilot" mala firma problémy aj v Spojených štátoch.

Vozidlá Tesla so zapnutým autopilotom už zapríčinili niekoľko dopravných nehôd, v jednom prípade napríklad vozidlo narazilo do betónovej zátarasy, pričom vodič zomrel. V inom prípade zas auto narazilo do stojaceho policajného vozidla.

