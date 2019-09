Teším sa na novú výzvu a prvý tréning, hovorí nová akvizícia HC Slovan Bratislava Éric Gélinas

BRATISLAVA 26. augusta (WebNoviny.sk) - Kanadský obranca Éric Gélinas sa ako najnovšia akvizícia slovenského účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava teší na premiérové pôsobenie mimo zámoria.

Skúsiť niečo iné

Dvadsaťsedemročný bek odohral uplynulý ročník v nižšej American Hockey League, kde nazbieral 26 bodov (13+13) v 64 stretnutiach za Laval Rocket. Na svojom konte má aj 189 zápasov v najprestížnejšej svetovej súťaži, vo farbách New Jersey Devils a Colorado Avalanche sa v NHL bodovo presadil 55-krát (14+41).



"V Amerike som mohol ísť znova do kempu, no chcel som skúsiť niečo iné. Súťaž je veľmi kvalitná, hrajú tu svetoví hráči, v lige je veľká konkurencia tímov. Táto liga je po NHL druhou najlepšou na svete. Európa je pre mňa nový začiatok a nová výzva, vyberiem si aj nové číslo dresu," uviedol Gélinas v rozhovore pre oficiálny web Slovana.

Tvrdá hra a podpora ofenzívy

Obranca, ktorého si vo vstupnom drafte do NHL v 2. kole vybrali New Jersey Devils, by chcel byť pre mužstvo "belasých" platným hráčom.

" Verím, že som sa rozhodol správne a verím, že Slovan bude s mojimi službami spokojný. Dôležitá bude rýchla aklimatizácia na nové prostredie a zoznámenie sa s hokejom, ktorým sa budeme ako mužstvo prezentovať. Verím, že budeme čo najviac víťaziť a tešiť fanúšikov dobrou hrou. Teším sa už na súťažné zápasy," povedal 27-ročný Kanaďan. Fanúšikovia "belasých" od neho môžu očakávať tvrdú hru a podporu ofenzívy.



"Zo zámoria som zvyknutý hrať rýchlo s pukom, tréneri ma často využívali v presilovkách, kde som vedel uplatniť svoju tvrdú strelu. Rád podporím ofenzívu a neuhnem ani žiadnemu osobnému súboju," charakterizoval svoju hru najlepší strelec AHL medzi obrancami zo sezóny 2011/2012.

Éric Gélinas získal v ročníku 2010/2011 po boku slovenského útočníka Tomáša Jurča v juniorskom družstve Saint John Sea Dogs prestížnu trofej Memorial Cup pre víťaza troch hlavných kanadských juniorských súťaží. V aktuálnom kádri Slovana síce osobne nikoho nepozná, s niektorými hráčmi sa však stretol ako súper na zámorských klziskách.

"Proti niektorým hráčom som nastupoval v zámorí, ako napríklad Andrej Meszároš, Kyle Chipchura, Jeff Taffe a ďalší. Teším sa však na všetkých chlapcov, realizačný tím aj ľudí okolo, prvý spoločný tréning má čaká v pondelok dopoludnia," uzavrel Gélinas.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !