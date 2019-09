Teším sa na každý jeden duel, na Žilinu však o niečo viac, tvrdí Čavrič pred šlágrom Fortuna ligy

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) - V sobotu sa v rámci 18. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy odohrá šláger medzi tímami ŠK Slovan Bratislava a MŠK Žilina.

Zatiaľ čo "belasí" v sedemnástich vystúpeniach ani raz neprehrali a sú už istým jesenným majstrom, Žilinčania ťahajú šnúru 10 ligových duelov bez prehry, pričom tá posledná sa zrodila pod Dubňom práve proti Slovanu (0:1), a to ešte 1. septembra.

Myslíme vždy len na najbližší zápas

Na zápas sa špeciálne teší aj útočník Bratislavčanov Aleksandar Čavrič, ktorý v štyroch stretnutiach proti MŠK zaznamenal päť gólov. "Môžem povedať, že je to môj obľúbený súper. Všeobecne sa mi lepšie hrá proti tímom z hornej polovice tabuľky, ktoré hrajú otvorenejší futbal. Na ihrisku je to, samozrejme, náročnejšie, zároveň však mám vpredu viac priestoru, ktorý dokážem využiť. Teším sa na každý jeden ligový zápas, na tie so súpermi ako Žilina však ešte o niečo viac," povedal niekdajší mládežnícky reprezentant Srbska pre oficiálny web klubu.

Podľa vlastných slov 24-ročné krídlo nemyslí na to, že Slovan ešte vo Fortuna lige v rámci aktuálnej sezóny neprehral ani jedno meranie síl. "V kabíne o tejto sérii nehovoríme, nechceme nič zakríknuť. A možno aj vďaka tomu stále vyhrávame. Nechceme sa pozerať na série, štatistiky či tabuľku, keď vieme, že sme prví a je to v našich rukách. Myslíme vždy len na najbližší zápas a tak si postupne budujeme náskok na čele ligy,“ konštatuje Čavrič.

Nepoľavujeme, stále ideme v klasickom mikro-cykle

Ich sobotňajší súper naposledy doma vybojoval remízu proti Dunajskej Strede (2:2), ktorú by chcel v tabuľke v poslednom jesennom kole predbehnúť. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú aktuálne na konte 34 bodov a sídlia na treťom mieste v priebežnej tabuľke FL. Druhý DAC má o bod viac. "Nepoľavujeme, stále ideme v klasickom mikro-cykle. Verím, že hráči budú optimálne pripravení napriek tomu, že ide o záverečný zápas a určite to iba "nedohráme". Slovan je a vždy bude lákadlom pre každého hráča," povedal pre web mskzilina.sk Kentoš.

"Recept na úspech bude vo zvládnutí vonkajších faktorov - determinantov, ktoré ovplyvňujú herný výkon celého mužstva i jednotlivcov. V decembri to na prírodnom trávniku budú vždy špecifické zápasy. Kto lepšie zvládne tieto faktory, môže byť úspešnejší," dopĺňa tréner Žilinčanov.

