Tesco zvyšuje platy zamestnancov na Slovensku, vyčlenilo milióny eur

"Tento rok naša spoločnosť investuje do platov našich kolegov 9 mil. eur, čo predstavuje najvyššiu celkovú investíciu do miezd za posledné roky," uviedol výkonný riaditeľ pre Tesco na Slovensku Martin Kuruc. Prístup spoločnosti Tesco ocenila aj zástupkyňa odborovej organizácie Damgar Alterová, ktorá privítala, že Tesco si uvedomuje dôležitosť investícií do vlastných zamestnancov.