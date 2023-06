Tesco spolu so zákazníkmi daruje ľuďom v núdzi pred letom 21 ton potravín

21.6.2023 (SITA.sk) - Počas dvoch dní zákazníci v obchodoch Tesco na pomoc ľuďom v núdzi darovali 21 ton potravín a drogérie v hodnote 56-tisíc eur. Pre záujemcov o darovanie, ktorí nestihli návštevu predajne, letná Potravinová zbierka pokračuje až do 30. júna 2023 prostredníctvom služby Tesco Online nákupy.

Cestoviny, ryžu, strukoviny, šampóny i detské výživy patria k tisícom výrobkom, ktoré Slováci darovali v obchodoch Tesco na pomoc ľuďom v núdzi. Reťazec v reakcii na narastajúci počet ľudí v náročnej ekonomickej situácii zorganizoval 16. a 17. júna 2023 mimoriadnu letnú Potravinovú zbierku vo vybraných 76 predajniach. Najviac ľudí sa do letnej Potravinovej zbierky zapojilo v supermarkete Krásno nad Kysucou a v hypermarketoch Žilina Obvodová a v Trnave.

"Teší nás, že aj v náročnej ekonomickej situácii Slováci opäť ukázali solidaritu s ľuďmi, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. Potravinová zbierka v Tescu je najväčšou svojho druhu a už desaťročie pomáha tým najzraniteľnejším, ako sú napríklad rodičia samoživitelia či dôchodcovia. Letnú potravinovú zbierku sme zorganizovali aj na základe informácií od našich charitaívnych partnerov, ktorí avizujú nárast ľudí v núdzi. Veríme, že 21 ton doteraz vyzbieranej pomoci sa dostane na správne miesta čo najskôr. Po skončení zbierky Tesco navyše daruje charitatívnym organizáciám sumu vo výške 10 % z hodnoty všetkých darovaných výrobkov– v kamených predajniach aj cez Tesco Online nákupy. Naším charitatívnym partnerom a ich dobrovoľníkom patrí naša vďaka, za dlhodobú spoluprácu a výrazne angažovanie sa v tejto zbierke," konštatuje Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Darované potraviny a hygienické potreby si priamo z obchodov odviezli charitatívni dobrovoľníci Slovenskej katolíckej charity a Potravinovej banky Slovenska. Všetky dary sú už na ceste tým, ktorí ich najviac potrebujú – najmä osamelým seniorom, rodičom samoživiteľom, ľuďom bez domova a ďalším, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii.

"V mene ľudí v núdzi, ktorým odovzdáme potraviny a drogériu z tejto zbierky, chcem vyjadriť veľké poďakovanie všetkým darcom. Každý svojím dielom prejavil solidaritu a tým aj svoju pomoc ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú. ĎAKUJEME, " povedal Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katlíckej charity.

Spoločnosť Tesco je pevnou súčasťou komunít na celom Slovensku už vyše 27 rokov. Najväčšiu Potravinovú zbierku na Slovensku reťazec organizuje už od roku 2013. Odvtedy spolu so zákazníkmi vyzbieralo viac ako 1 000 ton potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi v hodnote vyše 1,6 milióna eur. Tradičné zbierky pred Vianocami v posledných rokoch reťazec doplnil aj o mimoriadne zbierky na pomoc ľuďom v náročných časoch pandémie, vojny na Ukrajine a tentoraz pomáha zraniteľným skupinám, ktoré najviac postihla inflačná kríza.

Mimoriadna letná Potravinová zbierka spoločnosti Tesco pokračuje aj naďalej. Zákazníci, ktorí nestihli zbierku v predajniach, sa môžu až do konca júna zapojiť a pomôcť aj z pohodlia domova prostredníctvom služby Tesco Online nákupy .

Fakty o Potravinovej zbierke Tesca pre ľudí v núdzi:

Najväčšia Potravinová zbierka na Slovensku vyše desaťročia

Tesco ju organizuje od roku 2013

Doteraz zákazníci spolu s Tesco vyzbierali vyše 1 000 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote viac ako 1,6 milióna eur

Tesco spolupracujúcim charitám po skončení každej zbierky daruje navyše sumu vo výške 10 % z hodnoty všetkých darovaných výrobkov

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.