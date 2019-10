Tesco odštartovalo kurzy varenia bez zvyškov pre svojich kolegov

BRATISLAVA 2. apríla 2019 (WBN/PR) - Jaroslav Ertl učí narábať "teskáčov" s ekovareškou.

Tesco predstavilo ďalší spôsob, akým sa dá znižovať plytvanie potravinami, tentoraz v domácnosti a v kruhu kolegov. Reťazec v tomto roku pripravil pre zamestnancov sériu špecializovaných workshopov o varení bez zvyškov. Tipy a recepty, ako variť bez zvyškov, bude zamestnancom Tesca počas celého roka prezentovať šéfkuchár Jaroslav Ertl, odborník na tzv. zero waste. Na kurzy varenia bez zvyškov budú pozývaní aj zástupcovia médií, neziskových organizácií či foodblogeri.

Tesco ako prvý maloobchodník začal pred tromi rokmi zverejňovať dáta o potravinovom odpade, ktorý vzniká v prevádzkach: "Znižovanie plytvania potravinami patrí k dlhodobým cieľom našej spoločnosti. Aktívne spolupracujeme aj s našimi dodávateľmi a spoločne sa nám darí potravinový odpad znižovať. Podľa štatistík sú na čele rebríčka plytvania potravinami domácnosti. Aj preto sme ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku prišli so zaujímavou formou vzdelávania našich kolegov. Veríme, že tipy, ako neplytvať potravinami, budú využívať doma a poradia aj svojim blízkym či priateľom. Budeme radi, ak sa do iniciatívy zapojí čo najviac domácností našich kolegov a aj zákazníkov," hovorí Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.

Podľa šéfkuchára Jaroslava Ertla treba začať od seba, a to už pri plánovanom nákupe potravín: ,,Je veľmi dôležité, aby sme sa naučili kupovať potraviny, ktoré naozaj spotrebujeme v rozumnom množstve a kvalite. Snažím sa využiť všetky časti najmä zeleniny a ovocia. Čo nespotrebujem zo zeleniny a ovocia predpripravené vákuovo zamrazím na ďalšie použitie. Zvyšky ako napríklad ryžu spracujem druhý deň do nového jedla - rizoto, mäsové alebo zeleninové krokety. Ak už niečo hnije v chladničke je už neskoro, to znamená, že sa správate k surovinám ľahostajne. Tipov existuje veľké množstvo, stačí sa začať o tému zaujímať."

Vlani sa Tescu na Slovensku medziročne podarilo znížiť objem potravinového odpadu až o 20 %. Zároveň reťazec na Slovensku daroval 577 ton potravín ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Potravinové prebytky ľuďom v núdzi aktuálne dokáže Tesco darovať cez Potravinovú banku Slovenska už zo 130 predajní z celkového počtu 150 obchodov na Slovensku, pričom chce do roku 2020 zapojiť všetky svoje predajne.

V roku 2017 tiež Tesco v rámci znižovania potravinového odpadu predstavilo aj sortiment ovocia a zeleniny pod názvom Perfectly Imperfect. Cieľom je pomáhať dodávateľom predať aj neštandardne tvarované ovocie a zeleninu, ktoré by inak skončili v odpade už u pestovateľa.

A čo sa dozvedela kolegyňa Katarína Sidorová, koordinátorka komunikácie značky pre strednú Európu, na prvom kurze varenia bez zvyškov? "Ako pracovať účelovejšie so zvyškami potravín a ako ich možno zužitkovať bez zvyšku. Tiež sme sa dozvedeli veľa nového o surovinách, získali sme skvelú motiváciu a, samozrejme, sme sa zapojili sa do varenia jedál podľa skvelých receptov, ktorých výsledky sme vždy aj ochutnali. V neposlednom rade sme si spoločne užili príjemnú atmosféru v kruhu kolegov a známeho šéfkuchára."





