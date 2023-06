Terno otvára v Topoľčanoch druhú predajňu

22.6.2023 (SITA.sk) - Obyvatelia Topoľčian môžu od štvrtka 22. júna nakupovať v novej predajni Terno na Námestí M. R. Štefánika. V poradí 127. predajňa značky Terno má rozlohu 400 m2 a zákazníkom ponúka okrem bežných potravín aj široký výber výrobkov privátnej značky Terka a nepotravinový sortiment základných hygienických a drogistických potrieb. V novej predajni našlo prácu 12 zamestnancov.

„Prvé potraviny Terno sme v Topoľčanoch, na ulici D. Jurkoviča, otvorili v roku 2019. Medzi obyvateľmi sú veľmi populárne a majú svojich stálych zákazníkov.

Aj preto sme sa rozhodli otvoriť v meste ďalšiu predajňu, ktorú budú mať mnohí kupujúci našťastie blízko. Veríme, že bude medzi obyvateľmi Topoľčian aspoň taká obľúbená, ako prvá predajňa,“ povedal Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate.

V novej prevádzke nájdu spotrebitelia okrem bežných pokladní, aj tri samoobslužné, ktoré im zefektívnia nakupovanie.

Samozrejmosťou sú tiež stovky výrobkov, vrátane širokého sortimentu privátnej značky Terka. Ich popularita neustále rastie vďaka priaznivému pomeru kvality a ceny, ktorý je pre mnohých zákazníkov kľúčovým. „Produkty privátnych značiek Terka sú v priemere o 20 % lacnejšie, pričom svojou kvalitou konkurujú značkovým produktom. V sortimente privátnej značky máme už v súčasnosti zastúpené desiatky produktov od korenín, strukovín, konzervovaných a sterilizovaných výrobkov, pochutín, sladkostí, až po základné hygienické potreby,“ uviedla Adela Kľúčiková, marketingová manažérka značky a komunikácie junior.



Aj v tejto prevádzke majú kupujúci možnosť založiť si vernostnú kartu Terno. S ňou automaticky získavajú prístup k vernostnému systému, v ktorom sa každý utorok a stredu môžu tešiť na 20 % zľavu na vybraný sortiment, a tiež vedia zbierať body za každý nákup i uplatňovať narodeninovú zľavu či zľavu pre seniorov. Jednou z výhod je tiež možnosť zasielania pokladničného bloku na mailovú adresu.



Navyše, tentokrát sa s ňou zákazníci môžu zapojiť aj do jedinečnej súťaže. Stačí, aby si založili vernostnú kartu Terno a prostredníctvom stránky www.kartaprevas.sk ju nabili kreditom minimálne 10 eur. Následne budú zaradení do žrebovania, v ktorom môžu vyhrať 2-násobok sumy nimi nabitého kreditu. Ten môžu následne použiť na nákup v potravinách Terno a KRAJ.



Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.