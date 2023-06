Termming kritizuje postup Starého mesta, netransparentná výmena dodávateľa tepla neprinesie úsporu

Spoločnosť Termming nesúhlasí s krokmi bratislavského Starého Mesta, ktoré podľa nej smerujú k zmene dodávateľa tepla netransparentným spôsobom obchádzajúcim verejné obstarávanie.

„Ako súčasný dodávateľ tepla pre Staré Mesto považujeme za mimoriadne dôležité, aby sa na aktuálnu situáciu prestalo nazerať cez optiku prípadu takzvaného osobitného zreteľa,“ uvádza spoločnosť s tým, že snahou všetkých samospráv by malo byť, aby na prevádzku tepelno-energetických zariadení robili transparentné verejné obstarávania s cieľom získať najvýhodnejšie ponuky.

Rokovanie z dôvodu vyšších cien

Termming podľa vyjadrení Starého Mesta dodáva teplo pre obyvateľov mestskej časti približne o 26 percent drahšie ako samosprávou navrhovaný nový nájomca MH Teplárenský holding, a. s., ktoré vlastní Ministerstvo hospodárstva SR. „Mestská časť vstúpila do rokovania o novom dodávateľovi tepla a teplej vody z dôvodu avizovaného zvyšovania cien regulačným úradom od septembra 2022,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Z cien nižších takmer o tretinu mali obyvatelia mestskej časti profitovať od januára 2023. Nový nájomca mal byť schválený osobitným zreteľom. Proti návrhu však zahlasovali poslanci z klubu Team Vallo za Staré Mesto. Tí svoj nesúhlas odôvodňovali napríklad absenciou súťaže na nového nájomcu

Vyjadrenia sa nezakladajú na faktoch

Súčasný dodávateľ tepla pre Staré Mesto tvrdí, že vyjadrenia mestskej časti obhajujúce netransparentný postup rozdielom v cene sú zavádzajúce, nezakladajú sa na faktoch a neprinesú obyvateľom deklarovanú úsporu. „Staré Mesto by na základe novej zmluvy, ktorú sa snaží presadiť osobitným zreteľom, dostala nižší nájom o takmer 11-tisíc eur ročne, čo by pri 20 rokoch znamenalo zníženie príjmu o 220-tisíc eur, ktoré by mohli byť použité na rozvojové projekty,“ konštatuje Termming.





Spoločnosť pripomína, že aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vo svojom stanovisku v súvislosti s využívaním prípadov osobitného zreteľa upozornil, že obce sa v prípade nehnuteľného majetku nesnažia postupovať tak, aby ho predali či prenajali čo najvýhodnejšie.



„Uzavretie zmluvy na 20 rokov, ktorá zahŕňa aj dodávku tepla v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur priamym zadaním (jej schválenie prípadom hodným osobitného zreteľa) bez transparentnej verejnej súťaže, sa javí ako zásadné obchádzanie a porušenie zákona o verejnom obstarávaní,“ dodáva Termming.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.