Terčom kyberútoku z Číny bola aplikácia Telegram, ktorá umožňuje šifrované vymieňanie správ

PEKING 13. júna (WebNoviny.sk) - Komunikačná aplikácia Telegram sa v stredu počas masívneho protestu v Hongkongu stala terčom kybernetického útoku z Číny.

Útok spomalil pripojenie

Útok spomalil pripojenie, používateľské dáta ale neskompromitoval. Výkonný riaditeľ Telegramu Pavel Durov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter informoval, že väčšina útočníkov mala IP adresy z Číny.

"Historicky, všetky útoky štátnych aktérov, ktoré sme zažili, sa stali v rovnakom čase ako protesty v Hongkongu. Tento prípad nie je výnimkou," povedal Durov.

Útok podľa Telegramu spôsobil odmietnutie služieb, keď servery dostali mnoho zbytočných žiadostí, ktoré ich blokovali od spracovania tých legitímnych.

Umožňuje šifrované vymieňanie správ

Telegram umožňuje šifrované vymieňanie správ. Aktivisti v Hongkongu aj v pevninskej Číne ho často používajú na organizovanie protestov.

Dúfajú, že im šifrovanie umožní uniknúť vládnemu dohľadu nad aplikáciami čínskych sociálnych sietí, ako je napríklad WeChat. Používatelia WeChatu napríklad tento týždeň hlásili, že sa im nezobrazovali fotografie z protestov.

Telegram, ktorý poskytuje viac súkromia a nezávislosti, je v pevninskej Číne zakázaný, ale používatelia sa k nemu môžu dostať pomocou softvéru, ktorý obchádza firewal. Ten okrem iného blokuje napríklad Facebook či webstránku denníka The New York Times.

Polícia použila aj gumené náboje

Na proteste v Hongkongu sa v stredu zišli tisícky ľudí, ktorí obkolesili vládne budovy. Demonštranti protestovali proti zmenám zákona, ktoré by umožnili vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny, kde by im podľa oponentov hrozili nespravodlivé tresty.

Polícia proti demonštrantom na proteste použila slzný plyn, slzotvorný sprej aj gumené náboje. Legislatívna rada v Hongkongu pre protest zrušila stredajšie a štvrtkové rokovania o navrhovanej legislatíve.

