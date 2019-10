Tento politický obchod spochybní nezávislosť centrálnej banky, reaguje SaS na Kažimírovu snahu

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Snaha ministra financií Petra Kažimíra dostať sa na post guvernéra Národnej banky Slovenska, ktorý je momentálne obsadený, je podľa opozičnej SaS bezprecedentná. Navyše má v tejto snahe aj podporu premiéra.

Guvernéra vymenúva prezident

"Ak sa súčasný guvernér Jozef Makúch tomuto tlaku poddá a odstúpi z funkcie, tento politický obchod spochybní nezávislosť centrálnej banky od vlády a politickej strany, v tomto prípade strany Smer-SD. Takáto výmena na poste guvernéra Národnej banky Slovenska by bola už za hranicou ducha zákona," tvrdí poslanec za SaS Eugen Jurzyca.

Liberáli zároveň upozorňujú, že guvernéra podľa zákona o Národnej banke Slovenska vymenúva prezident na návrh vlády schválený parlamentom.

"Žiadame premiéra Pellegriniho, aby prehodnotil svoj názor a s útekom ministra Kažimíra do Národnej banky Slovenska nesúhlasil. Vyhne sa tak aj možnému sporu s prezidentom Andrejom Kiskom, lebo sa dá očakávať, že ten vymenovať Petra Kažimíra odmietne," uvádza sa vo vyhlásení SaS.

Pellegrini záujem potvrdil

Predchádzajúce medializované informácie o záujme Petra Kažimíra vymeniť na čele centrálnej banky Jozefa Makúcha tento týždeň potvrdil premiér Peter Pellegrini.

Ten v debate na TV Pravda uviedol, že v prípade zmeny na poste guvernéra Národnej banky Slovenska, by mal Peter Kažimír ambíciu zúčastniť sa súboja o takýto post. Táto zmena by sa pritom mohla uskutočniť ešte do konca tohto roka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

