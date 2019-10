Tenisti na Wimbledone zabojujú o rekordné prémie, Federer útočí na sté víťazstvo v Londýne

30.6.2019 (Webnoviny.sk) - Najstarší, najslávnejší, či najprestížnejší je tenisový Wimbledon. Turnaj, ktorý sa hrá od roku 1877 v Londýne, by zniesol aj mnoho ďalších prívlastkov, na ktoré sú konzervatívni Angličania tak veľmi hrdí. J

eho 133. edícia sa na tráve privátneho All England Lawn Tennis and Croquet Clubu začne v pondelok 1. júla a turnajové trofeje sa budú rozdávať počas víkendu 13.- 14. júla. Víťazstvá vo dvojhre obhajujú Srb Novak Djokovič a Nemka Angelique Kerberová.

Veľká trojka stále v hre o víťazstvo

Konštatovanie, že najväčšími favoritmi v mužskej dvojhre sú svetová jednotka Novak Djokovič, dvojka Rafael Nadal a trojka Roger Federer, je rokmi overená téza.

Toto skúsené trio tridsiatnikov od roku 2003, keď Federer zdvihol nad hlavu prvýkrát 47 cm vysoký strieborný pohár určený pre víťaza, nazbieralo dovedna 14 titulov a 21 finálových účastí z posvätnej trávy (Zdatne im sekundoval iba Brit Andy Murray s dvoma triumfmi a tromi finále. Po vleklých zdravotných problémoch sa však tento rok predstaví iba v deblovej súťaži a možno v mixe.). Švajčiarsky "maestro" Federer má na tom najväčší podiel, keď sa stal 8-krát celkovým víťazom a dovedna 11-krát bol vo finále. Samozrejme, že v troch neúspešných finálových zápasoch prehral iba s Djokovičom a Nadalom.

Federer aj 38 dní pred dovŕšením 38. narodenín (nar. 8.8. 1981) ukazuje, že rýchla hra na tráve s množstvom volejov a nízkym odskokom loptičky mu stále náramne sedí. Potvrdil to nedávno ziskom desiateho titulu na turnaji v Halle a nádejá sa, že po šiesty raz v jednom roku pridá víťazný double z nemeckej aj anglickej trávy. Ak sa Federer dostane do semifinále, dovŕši stovku víťazných zápasov na jednom grandslamovom turnaji, čo sa dosiaľ v tzv. otvorenej ére tenisu nikomu nepodarilo. Jeho aktuálna zápasová bilancia je 95:12 a úspešnosťou 88,8%.

Najväčší a najslávnejší turnaj

"Tá cestá je dlhá a ďaleká, ale verím, že sa 14. júla objavím vo finálovom súboji. Som pozitívne naladený, tento tenisový rok sa zatiaľ pre mňa vyvíja veľmi dobre. Nechcem, aby sa zopakoval vlaňajšok. Ak mám z celej svojej kariéry vybrať moment, keď som bol najviac sklamaný, bolo to práve vlani na Wimbledone," povedal Roger Federer v rozhovore pre švajčiarsky denník Blick. Narážal na skutočnosť, že vo štvrťfinále viedol nad Juhoafričanom Kevinom Andersonom 2:0 na sety a napokon prehral 2:3 s výsledkom 11:13 v piatom dejstve.

Možno ešte väčším favoritom na zisk turnajového titulu je Novak Djokovič. Vlani práve triumfom na Wimbledone odštartoval srbský zverenec Mariána Vajdu sériu 26 víťazných zápasov a troch titulov na grandslamových turnajoch. "Vlaňajšie víťazstvo na Wimbledone bol pre mňa dôležitý moment obratu či zlomu v kariére. Bol som po operácii lakťa a vypadol som z najlepšej dvadsiatky. Wimbledon je aj pre mňa najväčší a najslávnejší turnaj. Pred rokom ma naštartoval a teraz sa teším, že som späť na londýnskej tráve," skonštatoval Djokovič, cituje ho portál tennisworldusa.org.

Djokovič aj Nadal môžu dorovnať Borga

Ak Djokovič získa piaty wimbledonský titul, vyrovná tým zápis legendárneho Švéda Björna Borga. "To, čo Nole dokázal minulý rok, je neuveriteľné. Dostať sa na post svetovej jednotky a udržať si ho je nesmierne náročné. Novak právom patrí medzi najlepších hráčov tenisovej histórie, pretože na grandslamový turnaj sa dokáže vždy najlepšie pripraviť a skoncentrovať sa. A Wimbledon nie je výnimka," pochválil Marián Vajda 32-ročného rodáka z Belehradu.

Aj Rafael Nadal (33) môže svojím spôsobom napodobniť Borga. Ak získa trofej, stane sa tak tretíkrát po predchádzajúcom triumfe na Roland Garros (predtým 2008 a 2010), a to sa predtým podarilo iba Borgovi v rokoch 1978 - 1980. Vlani bol energický španielsky ľavák blízko. Keď sa už zdalo, že jeho "trávnatá éra" je minulosť, prebojoval sa do semifinále a tam prinútil neskoršieho šampióna Djokoviča ísť do piatich setov s výsledkom 10:8 v tom rozhodujúcom. "Vydaril sa mi záver antukovej sezóny, takže prichádzam na Wimbledon v dobrom nastavení. Jediné, čo ma zaujíma, sú víťazstvá a je jedno, akým spôsobom či s akým výsledným skóre ich dosiahnem. Verím, že s víťaznými zápasmi bude stúpať kvalita mojej hry a tiež sebavedomie. Trénoval som doma na Malorke, využil som možnosť, že sa tam hral ženský turnaj na tráve. Bol som s rodinou a priateľmi, čo som veľmi ocenil," cituje Nadala portál atptour.com.

Sestry Williamsové s dovedna 12 titulmi

V "pavúku" ženskej dvojhry figuruje až šesť niekdajších víťaziek z londýnskej tráve. S 12 titulmi dominujú sestry Serena (7) a Venus (5) Williamsové, dvakrát sa na adrese SW19 tešila Češka Petra Kvitová a po jednom titule majú Ruska Maria Šarapovová, Španielka Garbine Mugurzová-Blancová a Nemka Angelique Kerberová, ktorá je obhajkyňa z vlaňajška. Absolútne dominantnou persónou Wimbledonu z posledného viac než štvrťstoročia je Serena Williamsová. Od roku 2002 celkovo triumfovala sedemkrát (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) a pridala aj ďalšie tri finálové účasti (2004, 2008 a 2018). Lenže Serena už nie je tá jagavá tenisová značka ako kedysi. V tomto roku aj vinou zdravotných problémov s ľavým kolenom odohrala iba 12 zápasov na profiokruhu a najďalej sa dostala do štvrťfinále Australian Open. Na parížskej antuke neprešla cez 3. kolo.

"V tomto roku jej hra už nefunguje tak ako v minulosti, ale je to stále Serena. Má svoje zbrane a tie sú na tráve oveľa efektívnejšie, než na iných povrchoch," uviedol jej tréner Patrick Mouratoglou. Na margo jej zdravotných problémov dodal: "Momentálne ju nič nebolí, čo je pozitívne. Na Roland Garros hrala s bolesťami. My sme sa vlastne ani nepripravovali na antukový vrchol, iba sme zmierňovali jej bolesti. Teraz je to iné. Má za sebou jeden a pol týždňa tréningu a cítime, že každým dňom sa to zlepšuje." Mimoriadne skúsená hráčka k svojej forme iba krátko povedala: "Viem, ako mám hrať tenis."

Ak by sa mala určiť hráčka, ktorá pôjde do Wimbledonu v najlepšej forme, tak je to Karolína Plíšková. Svetová trojka suverénne ovládla prípravný turnaj v Eastbourne, keď v piatich zápasoch nepustila súperkám ani jeden set a dokonca ani päť gemov v jednom sete. Vo finále pokorila Angelique Kerberovú 6:1, 6:4 a získala tretí turnajový titul v tomto roku. Forma 27-ročnej Češky vzbudzuje veľký rešpekt. "Nikdy predtým som nemala takýto skvelý tenisový týždeň, ale musím rýchlo zabudnúť na to, ako sa mi v Eastbourne darilo. Na Wimbledone to nebude také jednoduché. Samozrejme, pozitívne veci sa pokúsim preniesť aj na londýnsku trávu," povedala Kar. Plíšková aj na webe wtatennis.com. "Súperka mi nedala vo finále šancu, ale je to už za mnou. Odteraz myslím už len na Wimbledon," skonštatovala Kerberová.

Pre hráčov maximum, aj rekordné prémie

Aj na londýnskej tráve sa bude tento rok hrať o rekordné prémie. Celková dotácia najslávnejšieho turnaja stúpla v porovnaní s vlaňajškom o 11,76% z 34 na 38 miliónov libier, čiže približne 42,4 mil. eur. Víťazi ženskej a mužskej dvojhry si odnesú po 2,35 mil. libier, čiže 2,65 mil. eur pred zdanením. Zdolaní finalisti dostanú po 1,18 mil. libier, resp. 1,32 mil. eur. Len za účasť v 1. kole hráči dostanú po 45 000 libier, v prepočte 50 665 eur. V tomto prípade ide o rapídny nárast o 15,38% v porovnaní s vlaňajškom.

"Rok čo rok sa snažíme napĺňať svoj záväzok voči hráčom a urobiť pre nich maximum, čo sa dá. Odmeny na našom turnaji sú toho dôkazom," uviedol prezident All England Lawn Tennis and Croquet Clubu Philip Brook. "Tenis je už dnes obrovský biznis. Keď do tejto hry prinesiete nejakú hodnotu, musíte byť aj náležite odmenený. Grandslamové turnaje majú svoj monopol a nemusia sa zodpovedať ATP Tour. Môžu dať teda hráčom toľko peňazí, koľko chcú a ako to cítia," myslí si Vasek Pospisil, člen hráčskej rady ATP, ktorej predsedá Novak Djokovič.





