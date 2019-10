Tenis miluje a myslím, že Roger bude pokračovať aj po štyridsiatke, tvrdí Hantuchová o Federerovi

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Bývalá svetová päťka singlového poradia WTA Daniela Hantuchová verí, že švajčiarsky tenista Roger Federer neukončí kariéru pred svojimi štyridsiatymi narodeninami.

"Osobne si myslím, že Roger bude pokračovať aj po štyridsiatke. Ak sa mu vyhnú zranenia, bude si to naďalej užívať," uviedla popradská rodáčka Hantuchová a dodala: "On tenis miluje a aj všetko, čo s ním súvisí. Tréningy, cestovanie s rodinou, rozhovory pre média. Neprekáža mu to, pretože ho to všetko teší."

Držiteľka tzv. kariérneho Grand Slamu v miešanej štvorhre Hantuchová sa vyjadrila aj k Rogerovmu najbližšiemu programu. Na antukových turnajoch sa švajčiarsky fenomén predstaví po dvojročnej prestávke.

"Myslím si, že jedným z dôvodov, prečo chce hrať na antuke, sú aj budúcoročné OH v japonskom Tokiu. Ak odohrá počas sezóny viacej zápasov, pomôže to neskôr aj jeho sebadôvere na tráve. Preto sa možno predstaví aj na turnaji v Ríme."

