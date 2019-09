Tempo ťažby dažďových pralesoch v Brazílii narastá, podľa novej vlády je globálne otepľovanie len marxistickým spiknutím

Tie nastanú po tom, ako 1. januára do svojej funkcie nastúpi novozvolený prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa otvorene pasuje do polohy nepriateľa ochrany životného prostredia a významnými sponzormi jeho kampane boli najväčšie ťažiarske spoločnosti. "Situácia je znepokojivá. Je to zlé, ale bude ešte horšie," hovorí pre britský denník The Guardian Marcio Astrini z brazílskej pobočky Greenpeace.