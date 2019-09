Téma riadenia Tipsport ligy ešte nie je uzavretá, tvrdí Lintner a chce diskutovať o citlivých témach

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Podľa riaditeľa spoločnosti Pro-Hokej Richarda Lintnera ešte nie je téma riadenia slovenskej najvyššej hokejovej súťaže v nasledujúcej sezóne uzavretá.

Program nasledujúcej sezóny

Reagoval tak na štvrtkové informácie o tom, že Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v nasledujúcej sezóne preberie kontrolu nad fungovaním Tipsport ligy. Lintner zároveň tvrdí, že Pro-Hokej má naďalej záujem na tom, aby riadil extraligové dianie.

"O tejto problematike ešte budeme diskutovať. Z našej strany neexistuje dôvod na to, aby sme naďalej nenapĺňali riadiacu funkciu v rámci najvyššej súťaže. Je to hlavne z toho dôvodu, že v súčasnosti už riešime program nasledujúcej sezóny. Zároveň je tu ďalší dôvod, a to ten, že súčasnému vedeniu SZĽH sa skončí mandát už v závere júna. My preto navrhujeme, aby sme naďalej diskutovali a snažili sa o vylepšenie ligy," povedal Lintner.

Diskusia o citlivých témach

Bývalý slovenský reprezentant ďalej uviedol, že je pripravený diskutovať o citlivých témach, na ktorých sa zatiaľ Pro-Hokej a SZĽH nedohodli.

"V nasledujúcich troch mesiacoch budeme rokovať. Hlavnými okruhmi diskusií budú limity počtu cudzincov alebo kvóty pre mladých hráčov vo veku do 20 rokov. Na všetky spomenuté témy sme pripravení. Vyhodnotíme si, aký je prínos slovenských a zahraničných hokejistov na slovenských klziskách," pokračoval niekdajší obranca so skúsenosťami z NHL, ktorý dodal, že kluby majú záujem na tom, aby Pro-Hokej naďalej riadil Tipsport ligu.

Téma riadenia slovenskej najvyššej súťaže rezonuje v hokejových kruhoch už dlhšie. V ostatných takmer dvoch dekádach mala rozhodovacie kompetencie spoločnosť Pro-Hokej, na ktorej čele momentálne stojí Richard Lintner. Zmluva medzi Pro-hokejom a SZĽH vyprší už 31. mája a zväz dávnejšie avizoval, že má záujem o riadenie extraligového diania.





