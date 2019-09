Telo zosnulého exprezidenta Georgea Busha prevezú do Kapitolu, rozlúčiť sa s ním môže i verejnosť

WASHINGTON 1. decembra (WebNoviny.sk) - Telo zosnulého amerického prezidenta Georgea H.W. Busha, ktorý zomrel v piatok v noci vo veku 94 rokov, v pondelok prevezú do Kapitolu Spojených štátov amerických vo Washingtone a následne ho vystavia v tamojšej rotunde.

Lídri Kongresu z oboch strán sa vyjadrili, že ceremónia spojená s príchodom ostatkov 41. prezidenta USA do Kapitolu sa uskutoční o 17:00 miestneho času. Verejnosť sa so zosnulým bude môcť rozlúčiť od pondelka 19:30 až do 7:00 v stredu.

Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan, predseda republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell, líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer a líderka demokratickej menšiny v Snemovni Nancy Pelosi sa vyjadrili, že ďalšie podrobnosti o Bushovom pohrebe zverejní jeho rodina.

Štátny pohreb by sa mal uskutočniť v Národnej katedrále vo Washingtone. Biely dom oznámil, že prezident Donald Trump a jeho manželka Melania sa na ňom zúčastnia.

