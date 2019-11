Telo saudskoarabského novinára rozštvrtili, tvrdí prokurátor a uvádza ďalšie fakty

ISTANBUL 31. októbra (WebNoviny.sk) - Saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího uškrtili, hneď ako vstúpil na saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule.

Následne jeho telo v rámci vopred premyslenej vraždy rozštvrtili a zbavili sa ho, uviedol v stredu istanbulský hlavný prokurátor Irfan Fidan. Je to prvé verejné potvrdenie spôsobu vraždy novinára tureckým predstaviteľom.

Nedošlo ku konkrétnym výsledkom

Fidanova kancelária vydala v súvislosti s Chášakdžího vraždou vyhlásenie v čase, keď saudskoarabský generálny prokurátor Saúd al-Mudžib v tejto veci ukončil svoju trojdňovú návštevu Istanbulu. Počas nej diskutoval s Fidanom aj ďalšími tureckými predstaviteľmi.

V stredajšom stanovisku sa okrem iného uvádza, že rokovania medzi prokurátormi nepriniesli žiadne "konkrétne výsledky", a to aj napriek snahám, ktoré Turecko z "dobrej vôle" podstúpilo, aby odhalilo pravdu. Saudská Arábia prokurátorovu návštevu Istanbulu nekomentovala.

Saudská Arábia poskytla niekoľko menených vyjadrení

Chášakdží, ktorý písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský fundamentalistický režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána, zmizol druhého októbra, keď si vošiel do budovy konzulátu vyzdvihnúť dokumenty potrebné na svadbu s jeho tureckou snúbenicou. Turecko tvrdí, že do Istanbulu priletela skupina vrahov zo Saudskej Arábie, medzi ktorými bol aj člen sprievodu korunného princa z návštevy Spojených štátov, aby zabila novinára a následne sa to pokúsila zakryť.

Turecko sa usiluje o vydanie 18 osôb zo Saudskej Arábie, ktorých v kráľovstve zatkli za vraždu Chášakdžího. Tiež tlačí na kráľovstvo, aby poskytlo informácie o novinárových ostatkoch, ktoré zatiaľ vyšetrovatelia nenašli, ako aj o objednávateľovi vraždy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval Rijád, aby tiež odhalil identitu údajného miestneho spolupracovníka vrahov, ktorý sa vraj zapojil do odstránenia Chášakdžího tela.

Saudská Arábia počas týždňov od vraždy poskytla pod narastajúcim tlakom viacero meniacich sa vyjadrení na margo incidentu. Nakoniec však pripustila, že Chášakdží zomrel na konzuláte a turecké dôkazy naznačujú, že zabitie bolo dopredu naplánované.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !