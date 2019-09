Techsummit 2019: Ako ide vývoj cestami umelej inteligencie, Priemyslu 4.0 a inteligentných miest

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) - Tohtoročná konferencia o inováciách v technológiách Techsummit, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, sústredila pozornosť na zásadné smery digitalizácie v biznise a spoločnosti.

Týmito smermi sú najmä umelá inteligencia, Priemysel 4.0 a Smart Cities. Každému z nich bol na štvrtom ročníku prestížnej konferencie venovaný osobitný programový stream.

Ako UI mení mapu ľudských aktivít a povolaní

Umelej inteligencii a strojovému učeniu bol venovaný stream s účasťou popredných odborníkov najmä z firemnej sféry zo Slovenska aj zahraničia. Jedným z nich bol William Carbone, vedúci pracovník spoločnosti IBM pre oblasť znalostných riešení a systém Watson.

"Umelá inteligencia sa stáva jedným z motorov ďalšej digitálnej transformácie v oblasti biznisu. Odhaduje sa, že zavedenie umelej inteligencie a strojového učenia bude generovať v svetovej ekonomike 2,3 bilióna dolárov," povedal W. Carbone v diskusii.

UI podľa neho zmení svet práce. "Všetko, čo je založené na opakovaní činností, budú robiť stroje a ľudia sa uplatnia v tom, čo dokážu robiť lepšie – tam, kde treba rozmýšľať, kde sa žiada vklad človeka do riešenia úloh," uviedol.

Petr Plodik zo spoločnosti M Computers, upozornil na úlohu superpočítačov a vysokovýkonných kariet. "Vyzerá to tak, že superpočítač, ktorý sa kapacitou a rýchlosťou vyrovná ľudskému mozgu, budeme mať v roku 2022," nazdáva sa P. Plodik. "Ďalší bod niekedy v rokoch 2015 – 2040 bude, že jediný superpočítač prekoná kapacitu mozgov všetkých ľudí na svete," pokračoval.

Prínosy a riziká: UI ako dvojsečná zbraň

Pozíciu Európskej komisie (EK) priblížila jej vedúca ekonomická expertka v Bratislave Lívia Vašáková. "Umelá inteligencia... potenciálne prináša benefity v mnohých oblastiach, ako sú boj proti klimatickej zmene, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie. Zároveň však už vidíme situácie, kde jej využitie je by mohlo byť problematické, ako sú hodnotenie (scoring) ľudí založené na rozličných dátach či autonómne zbrane. Preto musíme byť veľmi opatrní a vytvoriť dobrý regulačný rámec," povedala.

Účastníci poukazovali aj na výrazné zaostávanie Európy v tejto oblasti za Spojenými štátmi a Čínou. Podľa L. Vašákovej brzdia rozvoj v EÚ fragmentácia digitálneho trhu a prekážky v prístupe malých podnikov k financovaniu.

Priemysel 4.0 a továreň budúcnosti

Ďalším digitálnym konceptom, ktorého kontúry sa tvoria v týchto rokoch 21. storočia, je Priemysel 4.0. Možno naň nazerať z rôznych aspektov.

"Industry 4.0 je postavené na tom, že je potrebné zachytiť čo najviac udalostí z firmy a vedieť ich previesť do lepšieho riadenia, lepšieho fungovania firmy," nazdáva sa Martin Morháč zo spoločnosti Sova Digital. "Často sa spája s pojmom interoperabilita."

Podľa Martina Hummela zo Soitronu je vhodné pozrieť sa na Priemysel 4.0 zo strany zákazníka. Hlavným účelom je potom splnenie kustomizovaných požiadaviek – a tomu má slúžiť prepojené výrobné prostredie.

Projektový manažér PSA Group pre priemyselné inovácie Michal Gigač varoval pred samoúčelným presadzovaním procesných inovácií, ktoré sa nemusia osvedčiť. Upozornil, že aj z pojmu Priemysel 4.0 sa stalo zaklínadlo (buzzword), ktoré vedie niektorých dodávateľov k honbe za referenciou, ktorá by mala tento prívlastok. Výrobcovia by sa však mali zamerať na cieľ.

"Zaradením streamu venovanému téme Industry 4.0 chceme popularizovať trend, ktorý sa zatiaľ na Slovensku presadzuje len pomaly. Podľa prieskumu iniciatívy Industry4UM začalo s uplatňovaním prvkov Industry 4.0 v minulom roku iba 14 % firiem," povedal organizátor konferencie Techsummit Davy Čajko.

Ako menia technológie a inovácie život v mestách?

Z vystúpení spíkrov na programovom streame Smart City vyplynulo, že aj v slovenských mestách už nastáva posun k digitalizácii, ktorý súvisí o. i. s príchodom nových ľudí do samospráv. Manažmenty miest vytvárajú participatívne prostredie a viac načúvajú občanom, čo je dané tiež vyššou mierou verejnej kontroly prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.

Z vládnych inštitúcií prevzal kompetenciu pre túto oblasť Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície. Podľa generálnej riaditeľky tohto úradu pre centrálny koordinačný orgán Denisy Žilákovej možno považovať koncept smart city za "kľúčový komponent v procese digitálnej transformácie miestnych úradov na Slovensku." Jeho zavádzanie podľa nej povedie k celkovému zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Pomoc mestám pri rozvoji konceptu smart city a agendy udržateľného mesta ponúklo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako informovala jeho vedúca pracovníčka Erika Horanská. S možnosťami využitia zahraničných finančných nástrojov na podporu smart riešení oboznámil účastníkov František Kašický z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V rámci panelovej diskusie Súčasné a budúce formy mobility Zsolt Szalay z Technickej univerzity v Budapešti predstavil projekt vývoja a testovania autonómneho vozidla na testovacom polygóne ZalaZone.

Témou boli aj autonómne riadené vlaky v regionálnej doprave. Podľa zástupkyne Železničnej spoločnosti Slovensko Ľudmily Zajkovej je tento dopravca pripravený rokovať s potenciálnymi partnermi o testovaní takýchto vlakov.

Jedným z praktických výsledkov tohtoročnej konferencie Techsummit bolo aj založenie "smart cities inkubátora" – platformy na pomoc záujemcom o realizáciu tohto konceptu.

Smart city a kybernetická bezpečnosť

Sofistikované systémy prepojené v riešeniach smart mesta sa môžu stať aj terčom útoku, ako upozornil Frans-Anton Vermast, jeden z tvorcov týchto systémov pre Amsterdam.

Podľa Andreja Aleksieva z izraelskej firmy Check Point kybernetická bezpečnosť "môže byť narušená na mieste, kde by ste to nečakali". V rámci etického hackingu sa expertom tejto firmy napríklad podarilo dostať pod kontrolu systém osvetlenia inteligentnej budovy. V USA zaznamenali aj prípad lasvegaského kasína hacknutého cez ovládací systém akvária so žralokmi. "Čo je smart, to je hacknuteľné," povedal k tomu A. Aleksiev. A "smart city je hacked city," dodal.

Spolupráca s Rakúskom sa podceňuje, Techsummit to chce zmeniť

Súčasťou sprievodného programu konferencie Techsummit bola aj prezentácia rakúskych technologických firiem pod titulom Austria Showcase – Technology Wizards a s ňou súvisiaca výstava.

Motívom pre organizátorov bolo stále nedostatočné využívanie potenciálu spolupráce medzi Bratislavou, resp. jej regiónom a Viedňou, ktorú o. i. v posledných 10 rokoch opakovane vyhodnocujú ako najkvalitnejšie mesto na sveta na život.

"Štát ani samosprávy na Slovensku nevyužívajú potenciál nášho najbližšieho suseda – Rakúska. Vytvárame si postupne strategické partnerstvá v tejto krajine, ktorá by pre náš región mala byť absolútnou prioritou," uviedol k tomu D. Čajko.

Platforma pre komunitu inovátorov a podpora partnerov

Konferencia Techsummit 2019 sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Hlavnými partnermi boli spoločnosti Check Point, ZSSK a Antik telecom, partnermi boli Oracle, IBM, M computers, NVIDIA a Lynx. Štatút špeciálnych podporovateľov mali kancelária Poláček & Partners a spoločnosť Piql. K nim sa radí desiatka ďalších podporovateľov, produkční a mediálni partneri.

Na štvrtom ročníku Techsummitu sa dovedna zúčastnilo rekordných približne 400 záujemcov zo súkromných firiem, škôl, inštitúcií štátnej správy a samosprávy a ďalších oblastí. Prišli dovedna najmenej zo 43 miest sveta.

Dodajme, že do série Techsummit Events patria aj ďalšie konferencie pravidelne organizované na Slovensku, pričom podľa D. Čajka k nim má pribudnúť aj ďalší formát zameraný na inovácie v bratislavsko-podunajskom regióne pod názvom Danube Valley Summit. A v zmysle predbežnej dohody z tohtoročného Techsummitu by sa analogická konferencia mala v dohľadnom čase realizovať aj v zahraničí.

