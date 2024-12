Tauris je najdôveryhodnejšou značkou mäsa a mäsových výrobkov na trhu

1.12.2023 (SITA.sk) - Spotrebitelia potvrdili, že aj napriek neustálemu tlaku na znižovanie ceny mäsových výrobkov na úkor kvality zostávajú verní nemeniacej sa vysokej kvalite produktov dlhoročného výrobcu tradičných slovenských výrobkov z čerstvého mäsa a rýb.

Spoločnosť Tauris a.s. obhájila svoj vlaňajší triumf a získala významné ocenenie Najdôveryhodnejšia značka roka 2023 v kategórii mäsa a mäsových výrobkov. Je to už šieste ocenenie v rade v tejto kategórii, čo len potvrdilo silnú dôveru spotrebiteľov v produkty spoločnosti.

Čo je dobré, to sa nemení

Na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave vo štvrtok 30. novembra 2023, prebral dlhoročný výrobný riaditeľ Tauris a.s. Ivan Stanislav ocenenie spolu s trofejou a vo svojom prejave zdôraznil heslo, ktoré je základným kameňom úspechu spoločnosti - "Čo je dobré, to sa nemení". "Toto heslo presne charakterizuje hodnoty a kvalitu, ktoré Tauris prináša na trh mäsa a mäsových výrobkov. O to viac nás ocenenie teší, keďže je priamo od spotrebiteľov. Záleží nám na tom, aké jedlo sa k ľuďom dostane na stôl. Tajomstvo kvality a autentickej chuti našich výrobkov je vo výrobe výhradne z čerstvého mäsa. Sme garantom čerstvosti, vysokej kvality a tradičných receptúr," hovorí Stanislav a dodáva, že veľká vďaka patrí aj všetkým jeho kolegom a spolupracovníkom, ktorých je momentálne tisícpäťsto. "Spoločne dlhodobo pracujeme na tom, aby tradičné produkty od Taurisu vykazovali tú najvyššiu kvalitu."

Program Najdôveryhodnejšie značky je reprezentatívny marketingový program, ktorý slúži na identifikáciu a ocenenie značiek, ktoré excelujú vo svojich odvetviach. Toto ocenenie potvrdzuje dôveru verejnosti v kvalitu, spoľahlivosť a konzistentnosť spoločnosti Tauris. Do rozsiahlej ankety, ktorú uskutočnila nezávislá agentúra NIQ v mesiacoch september a október, sa zapojilo 2000 respondentov. Reprezentatívna vzorka slovenských spotrebiteľov hodnotila v rozličných kategóriách stovky značiek.

Ikonické výrobky plné chutí, vôní a emócií

Spoločnosť Tauris a.s. je u spotrebiteľov výrazne spojená so známymi výrobkami, ktoré získali uznanie odbornej verejnosti a popularitu medzi spotrebiteľmi vďaka svojej vynikajúcej kvalite a chuťovým vlastnostiam. Nepochybne medzi jedny z najobľúbenejších párkov na Slovensku patria Zipser párky, pričom za ich jedinečnou chuťou, šťavnatosťou a typickou vôňou je "tajná" ingrediencia – kvalitná slanina a Zipser šunka, ktorá je vyrobená z kvalitne opracovaného čerstvého mäsa. Veľkej popularite sa teší rýdzo slovenská retro Treska v majonéze od RYBA KOŠICE, ktorá sa pýši puncom pravosti, pretože je vyrobená podľa československej normy a výhradne z treskovitých rýb.

Z kategórie tepelne neopracovaných výrobkov patrí prvenstvo ikonickej saláme Nitran 77. Majstri mäsiari ju už roky vyrábajú podľa tradičnej originálnej československej normy. Fermentácia a technológia pomalého zrenia dodáva tejto saláme špecifickú a ľahko rozpoznateľnú chuť a vôňu. Je príjemná a aromatická po koreninách a dyme.

V neposlednom rade punc spoločnosti pozdvihujú aj vysokokvalitné biovýrobky z radu Zverina, ktoré sú v najširšom zastúpení v značkových predajniach Tauris Mäsiarstvo u Býka. Tento rok na prestížnom veľtrhu Danubius Gastro 2023 tradičný slovenský výrobca zabodoval okrem iných výrobkov aj so svojou špeciálnou zverinovou salámou – jelením fuetom – ktorá sa vyrába v závode v Mojmírovciach. Je charakteristická svojím úzkym tvarom a výbornou chuťou. Ide o trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok, ktorý vzniká procesom fermentácie a následným sušením, trvajúcim niekoľko týždňov. Vyrába sa z jelenieho mäsa, ktoré pochádza z vlastnej zverinovej rozrábky a dochucuje sa radom korenín (zelené korenie alebo cesnak).

Kvalita je beh na dlhú trať

Tento rok pribudlo spoločnosti na konto aj prestížne ocenenie Superbrands 2023. Udeľuje ho expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Základom je vysoká kvalita a vynikajúce meno. Držitelia tejto ceny patria do skupiny elitných značiek predstavujúcich vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky.

"Tauris bude pokračovať vo svojej ceste vyrábania výnimočných produktov a zároveň zostáva oddaný zásade neporušiteľnej kvality a tradičným receptúram. Ocenenie Najdôveryhodnejšia značka roka 2023 je pre nás veľkou poctou. Zároveň aj povzbudením a záväzkom pokračovať v úsilí prinášať našim zákazníkom len to najlepšie," uzatvára Stanislav.

