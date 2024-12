Tauris a Ryba Košice inšpirujú ostatných! Na Agrokomplexe, výstavnej skrini slovenských výrobkov, vzdávajú hold kvalite, tradíciám a obľúbeným chutiam Slovákov

18.8.2023 (SITA.sk) - Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Richarda Dudu to symbolicky odzrkadľuje stratégiu, ktorú TAURIS presadzuje. Aj napriek vysokej inflácii a energetickej kríze neprestáva klásť dôraz na kvalitu a neustále investovanie do budúcnosti, či už vo forme vzdelávania a spokojnosti spotrebiteľov a priameho zážitku s nimi, výrobkových a technologických inovácií, alebo zlepšovania podmienok pre svojich zamestnancov. Posledný rok TAURIS preinvestoval viac ako 15 miliónov eur.

TAURIS a RYBA na strane slovenského spotrebiteľa

Na tohtoročnom Agrokomplexe 2023, ktorý sa koná v termíne od 17. do 20. augusta, majú majstri mäsiari a lahôdkari z TAURISU a RYBY Košice pre návštevníkov pripravený dlhý rad nezabudnuteľných gastronomických zážitkov. Priestor v pavilóne M1, kde je stánok TAURIS neprehliadnuteľný, je vyhradený pre štedrú taurisácku a rybársku nádielku v podobe ochutnávok šuniek, párkov, salám, klobás, exkluzívnych paštét zo zveriny, ZIPSER hotdogu, ale aj košickej tresky a lahôdkových šalátov.

Pavilón M1, v ktorom sa nachádza gastrozóna, je tradične venovaná držiteľom ocenenia Značka kvality SK, ktorú udeľuje rezort pôdohospodárstva. Spoločnosť TAURIS tu má ako jediný veľký výrobca mäsa a rýb svoje zastúpenie. Svojou prezentáciou vzdáva na výstave, ktorá je výkladnou skriňou slovenských výrobkov, hold kvalite a tradíciám slovenských potravín.

Značkou kvality SK sa môžu hneď pochváliť desiatky výrobkov spoločnosti, vrátane treskoslovenskej Tresky v majonéze, ktorá je už doslova slovenským folklórom, či ZIPSER párky s nezameniteľnou chuťou, alebo obľúbená ZIPSER šunka či saláma. "V čase, kedy ide cena na úkor kvality, a v niektorých obchodných reťazcoch sa zamieňajú slovenské a zahraničné produkty, je pre nás radosťou prezentovať slovenskému spotrebiteľovi naše kvalitné slovenské výrobky s tradičnou chuťou na najväčšej výstave na Slovensku. TAURIS vždy stojí na strane spotrebiteľa, rešpektujúc jeho očakávania nezameniteľnej chuti a radosti z dobrého jedla," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda.

Špeciality zo slovenskej bio zveriny

Za ochutnanie v rámci bohatého výberu noviniek rozhodne stoja vynikajúce paštéty v skle z diviaka, srnca, daniela, ale aj z bravčového kolienka. Ide o vysoko exkluzívne výrobky z produkcie výrobného závodu v Rimavskej Sobote, kde sa nachádza aj moderná rozrábka zveriny, z ktorej sa čerstvé mäso distribuuje rovno do výroby. Na rozdiel od komerčne chovaných zvierat majú vo voľnej prírode žijúce zvieratá dostatok pohybu, živia sa len rastlinami v lesoch a nekonzumujú žiadne priemyselné krmivo. Vďaka tomu má ich mäso nižší obsah tuku, menej cholesterolu, dôležité bielkoviny a vitamíny A, B, minerálne látky ako vápnik, železo a fosfor a taktiež nenasýtené mastné kyseliny. Zverinové mäso je 100 % bioprodukt, ktorý sa môže po správnej kuchynskej príprave stať nielen skutočnou kulinárskou špecialitou, ale aj zdravým a výživným pokrmom. V najširšej ponuke je zverina dostupná v celoslovenskej sieti značkových mäsiarstiev Tauris u Býka.

Hrdá značka

Všetky investície spoločnosti sú podľa slov generálneho riaditeľa hlavne investíciou do spokojnosti spotrebiteľa a budúcnosti kvalitných potravín na Slovensku. "Naše výrobky sú vyrábané výhradne z čerstvého mäsa, čo nás kvalitatívne, chuťovo aj hodnotovo výrazne odlišuje od ostatných. Preto sme tento rok investovali aj do rebrandingu značky a obalov. Práve značka bola v minulosti v popredí obalu. Najnovšie mu dominuje logu hrdého býka, ktorý má silný postoj a pozerá sa do budúcnosti. To odráža aj samotné smerovanie a nastavenie spoločnosti TAURIS. Sme stále takí istí, máme pevný fundament, cítime zodpovednosť za kvalitu a vychádzame z tradícii. Na druhej strane sa neustále posúvame vpred, svojím trhovým podielom ovplyvňujeme trendy a budujeme lojalitu mladších Slovákov ku slovenským chutiam, " hovorí Duda.

Premiéra noviniek z mäsa aj rýb

Jednou z noviniek, ktorú TAURIS predstavuje exkluzívne na Agrokomplexe, je spotrebiteľsky obľúbený Piknik Parížsky šalát, bohatší o prídavok chrenu. Je to lahodný šalát s príjemnou kombináciou pikantnejšieho chrenu. Zástancovia bezmajonézových špecialít ocenia novinku, Piknik Fazuľový šalát, ktorý je vhodný aj pre vegetariánov. Hneď v prvý deň výstavy si vyslúžili veľkú pozornosť aj novinky – Údený hok v oleji a Údený hok v pikantnom oleji – vyúdené tradične na bukovom dreve. Hok má oproti makrele výhodu - menej tuku a pekne hrá s koreninami v oleji.

Veľmi obľúbenou tohtoročnou novinkou, ktorá mala premiéru už v značkových predajniach Mäsiarstvo u býka, sú Desiatové misky. Ide o mix lahodných šalátov s bohatou oblohou zo salámy, šunky a syra, ktorý je praktickou voľbou pre sýte raňajky alebo rýchly obed.

Na svoje si v gastrozóne prídu aj milovníci mäsa, v rámci ktorých má na Agrokomplexe zastúpenie výzorovo atraktívna ručne viazaná novinka TAURIS Gold Capriccio klobása, či salámy Toscana a Lombardejská. Na jej výrobu je použité čerstvé mäso z vlastnej rozrábky a proces jej sušenia trvá až štyri týždne. Exkluzivitu noviniek dopĺňajú, okrem už spomenutých zverinových paštét, aj domáca škvarková nátierka, ktorú je ako sa na Slovensku vraví lepšie raz ochutnať ako stokrát vidieť.

