Tatar skóroval pri prehre New Jersey, Ovečkin siaha na ďalší rekord Gretzkého (video)

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar strelil svoj siedmy gól v sezóne 2022/2023, ktorý však nezabránil prehre tímu New Jersey Devils zo zámorskej NHL 4:6 s New Yorkom Islanders.

Tatar predbehol Ružičku

V sobotu bol zo Slovákov v akcii aj útočník Adam Ružička, ktorý nebodoval a jeho Calgary Flames podľahlo Columbusu Blue Jackets 1:3. Ruský zakončovateľ Alexander Ovečkin opäť skóroval a má na dosah ďalší rekord.

Tatar ukončil trojzápasovú sériu bez bodu, keď v úvode tretej tretiny duelu v Newarku znížil stav na 3:6 z pohľadu "diablov". Bol to jeho 16. kanadský bod v 27. stretnutí v ročníku, okrem neho zaznamenal počas 18:25 min na ľade plusový bod, dva bodyčeky a až päť striel, najviac v tíme.

V počte presných zásahov aj bodov o jeden predbehol krajana Adama Ružičku, ktorý v sobotu absolvoval 13:07 min s bilanciou plusový bod a jeden strelecký pokus.

Ovečkin strelil 796. gól v základnej časti

Kapitán Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin na seba opäť strhol pozornosť, keď spečatil triumf 4:1 nad Seattlom Kraken strelou do prázdnej bránky a pripísal si 796. gól v základnej časti NHL. Len päť zásahov ho delí od vyrovnania Gordieho Howa na druhom mieste historického poradia strelcov.

Líder Wayne Gretzky má na konte 894 gólov. Pre Ovečkina to bol 52. gól do prázdnej bránky a už iba štyri potrebuje na to, aby vyrovnal Gretzkého rekord.

"Sme trochu prekvapení, že ich doposiaľ nastrieľal iba 52. Mali sme pocit, že ich má už viac. Strelci strieľajú góly rôznymi spôsobmi, musíte byť v správnom čase na správnom mieste. Teším sa spolu s ním," povedal o momentálne treťom najlepšom kanonierovi v histórii NHL jeho spoluhráč Lars Eller, citoval ho oficiálny web profiligy.

Ovečkin nazbieral 15 bodov (8+7) v ostatných 11 dueloch a "Caps" ťahajú prvýkrát v sezóne sériu troch víťazstiev.

