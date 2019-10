Tatar kraľuje štatistikám Montrealu, podľa trénera Juliena je súťaživý a obľúbený u spoluhráčov

MONTREAL 16. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zažíva výborný štart sezóny v zámorskej NHL. Po prestupe do kanadského Montrealu Canadiens sa ihneď zaradil do elitnej formácie a za dôveru sa trénerovi Claudovi Julienovi odpláca produktivitou.

"Habs" hrajú momentálne dobre

V úvodných piatich stretnutiach nového ročníka dosiahol už tri góly a štyri asistencie, pričom v ostatných dvoch vystúpeniach sa zhodne prezentoval tromi bodmi. V pondelňajšom nočnom súboji proti Detroitu Red Wings pomohol "habs" k triumfu 7:3 jedným presným zásahom a dvoma prihrávkami, čo mu vynieslo honor druhej hviezdy zápasu.

"Bolo výnimočné nastúpiť proti Detroitu, kde mám viacero kamarátov a bývalých spoluhráčov. Podali sme veľmi dobrý výkon a duel sme kontrolovali napriek tomu, že v tretej tretine sme súperovi dovolili znížiť. Už pred začiatkom sezóny som hovoril o tom, že mužstvo drží spolu a cítim tu tímového ducha. To, že sa darí jednotlivcom ide ruka v ruke s tým, že klub dosahuje dobré výsledky. Sme šťastní, že momentálne hráme dobre, ale ešte je príliš skoro na to, aby sme niečo hodnotili," povedal 27-ročný krídelník v rozhovore pre oficiálny web zámorskej profiligy.

Do Montrealu prišiel za Paciorettyho

Tatar pribudol do kádra Canadiens pred mesiacom, keď putoval v rámci výmeny za kapitána Maxa Paciorettyho z Las Vegas do Montrealu. Zatiaľ čo "zlatým rytierom" a ani samotnému americkému útočníkovi sa zatiaľ nedarí, kanadský tím so slovenským krídelníkom príjemne prekvapuje a drží sa v popredí Východnej konferencie.

"Myslím si, že ak sa pozriete na jeho góly, uvidíte, že nie sú príliš pekné a nebude si ich neustále púšťať zo záznamu, ale pomáhajú nášmu tímu. Tomáš je zároveň šikovný, má dobrú strelu a dokáže dlho podržať puk," vyjadril sa o Tatarovi pre kanadskú televíziu Sportsnet jeho spoluhráč Jonathan Drouin.

V minulej sezóne zamieral z Detroitu do Vegas

Ilavský rodák v minulej sezóne na konci základnej časti zažil prvú výmenu v zámorskej profilige. Z Detroitu zamieril do Las Vegas, ale v rozbehnutom tíme vtedajšieho nováčika súťaže sa nepresadil. V súčte dlhodobej časti a play-off odohral 28 zápasov s bilanciou 5+3 vrátane štartov vo finále Stanleyho pohára.

V Montreale Tatar už takmer vyrovnal svoj bodový zisk z "mesta hriechu", keď v piatich vystúpeniach dosiahol tri góly a štyri asistencie.

Momentálne je v kádri Canadiens najproduktívnejším hráčom, najlepším strelcom aj najlepším mužom v bodovaní +/-. "Je súťaživý. Na tréningy prichádza so zápasovým nasadením a myslím si, že si hru užíva. Svoj entuziazmus rozširuje aj medzi ostatných a spoluhráči ho majú radi. Je to vynikajúci človek," chválil Slováka tréner Montrealu Julien.





