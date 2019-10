Tarkoviča zaskočila Kozákova rezignácia, prehovoril aj o atmosfére v reprezentačnom tíme

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu v utorňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí vo Švédsku (začiatok o 20.45 SELČ v Solne na predmestí Štokholmu) povedie z pozície hlavného trénera Štefan Tarkovič.

Touto úlohou ho poveril prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik po nečakanej nedeľňajšej abdikácii Jána Kozáka.

"Vnímam to ako fakt. To, čo ste sa dozvedeli v oficiálnom stanovisku Slovenského futbalového zväzu, môžem len potvrdiť. Jano Kozák mi v nedeľu ráno oznámil, že pri reprezentácii skončí.

Bavili sme sa o tom, ako ďalej. My dvaja sme sa dohodli, že budem viesť mužstvo proti Švédsku. Potom sa stretol s prezidentom SFZ, ktorý sa následne zišiel so mnou a poveril ma vedením mužstva proti Švédsku. Také sú fakty. Táto situácia je pre mňa nová, ale musím ju akceptovať a ideme do toho," povedal dlhoročný Kozákov asistent pri národnom tíme Štefan Tarkovič zástupcom médií pred odletom do Švédska.

Tarkovič rezignáciu Kozáka nečakal

Štyridsaťpäťročný rodák z Prešova priznal, že ani on ako najbližší spolupracovník Jána Kozáka takýto vývoj situácie nečakal.





"Samozrejme, prekvapilo ma to, s Janom sme spolupracovali päť a pol roka. Myslím si, že to bolo dobré. Verím, že budeme naďalej dobrí spolupracovníci a kolegovia. Tá správa ma zaskočila, ale keď sa raz Jano pre niečo rozhodne, je to pevné a málokomu sa podarí zmeniť niečo také," doplnil Tarkovič, ktorý sa nechcel baviť o príčinách, ktoré Kozáka viedli k rezignácii.





"Nebudem vysvetľovať dôvody, je to otázka na Jana Kozáka a možno vedenie SFZ. Ja som bol poverený vedením mužstva v zápase a urobím maximum, aby sme nastavili tím v pre mňa veľmi dôležitom zápase na top úrovni a aby mal parametre, ktoré chceme, aby mal," podotkol Tarkovič.

Dve prehry v Lige národov

Slováci nebodovali ani v jednom z doterajších dvoch stretnutí 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019. V septembrovom vstupe do novovzniknutej súťaže neudržali na Ukrajine cennú remízu a vo Ľvove prehrali 0:1. Naprázdno vyšli aj v sobotňajšom dueli v Trnave proti Česku. Hráči spod Tatier nevyužili hernú prevahu a podľahli 1:2.





"Samozrejme, atmosféra v mužstve nie je optimálna, to si treba priznať. Predpokladali sme, že zvládneme obidva zápasy v Lige národov, ktoré boli veľmi tesné. Neboli sme v nich horší, ale boli v nich úseky, ktoré nám nevyšli a naopak, boli také, v ktorých sme dominovali. B-divízia je veľmi vyrovnaná, každý môže vyhrať s každým, ale nám sa to proti Ukrajine a Česku nepodarilo," poznamenal niekdajší kouč Žiliny či Prešova.





"Hráčom som povedal, že túto situáciu treba akceptovať a vyrovnať sa s ňou. Samozrejme, život prináša takéto veci, futbal zvlášť. Môžem povedať, že keď pre hráča je česť reprezentovať Slovensko, pre mňa ako trénera je viesť tento výber na jednej strane česť, na druhej strane zodpovednosť. Spoločne s realizačným tímom vyvinieme veľkú snahu, aby sme mužstvo pripravili na predvedenie adekvátneho výkonu," skonštatoval Štefan Tarkovič.





Slováci proti Švédom doteraz nastúpili v štyroch oficiálnych stretnutiach s bilanciou 0-2-2. Slovensko a Švédsko sa stretli aj minulý rok v januári v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Tím spod Tatier vtedy v neoficiálnom medzištátnom prípravnom stretnutí podľahol súperovi vysoko 0:6. Doteraz jediný gól slovenského tímu proti Švédom strelil Marián Zeman, bolo to 10. mája 1996 pri prehre 1:2 v Helsingborgu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !