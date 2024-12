Tarabove reformy zrušia Úrad špeciálnej prokuratúry, kritizuje Šeliga a Žilinka podľa progresívcov získa absolútnu kontrolu (video)

Reformy Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré navrhol poslanec Tomáš Taraba by v podstate zrušili Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ako skonštatoval na štvrtkovej tlačovej besede poslanec Juraj Šeliga (Demokrati), návrhy majú viesť k posilneniu postavenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

V prípade schválenia noviel by totiž podľa neho bolo možné, aby generálny prokurátor blokoval podanie obžalôb v trestných veciach.

„Ak nechcete, aby bola podaná obžaloba, tak si podáte podnet na generálnu prokuratúru a generálny prokurátor môže čakať a čakať a čakať,“ skonštatoval Šeliga s tým, že cieľom je oslabiť ÚŠP a zastaviť trestné konania.

Inštitút spolupracujúcich obvinených

Novely podľa poslanca takisto napríklad napádajú inštitút spolupracujúcich obvinených. V momente, keď začne nejaký obvinený spolupracovať a vypovedať, má byť totiž prokurátor povinný informovať všetky strany v konaní a poskytnúť im napríklad všetky zápisnice. „A má to byť všetko verejné. Ako majú potom tí vyšetrovatelia vyšetrovať?“ spýtal sa Šeliga.





Podľa Šeligu je celá situácia s novelami len slabý odvar toho, čo môže prísť po parlamentných voľbách. To je podľa neho aj dôvod, prečo chce opozícia predčasné voľby čo najskôr, aj za cenu zmeny zákonov.

Rozvrat právneho štátu





„Chcú to vybaviť a zamiesť pod koberec,“ doplnil poslanec s tým, že v prípade, že by boli novely schválené, spolu s ďalšími poslancami bude apelovať na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ich nepodpísala. Nevylúčil tiež podnet na Ústavný súd SR. „Lebo toto je rozvrat právneho štátu v priamom prenose,“ dodal.





Taraba v novele Trestného poriadku okrem iného navrhuje, aby počas konania podľa paragrafu 363 nebolo možné skončiť prípravné konanie a podať obžalobu. Ak by bola obžaloba podaná, musela by byť súdom odmietnutá. Podľa návrhu by tiež mal mať generálny prokurátor povinnosť v zákonnej lehote rozhodnúť o akejkoľvek sťažnosti, čím by sa zamedzilo prieťahom.





„Ale čo je dôležité, keď Úrad špeciálnej prokuratúry nevydá spis generálnemu prokurátorovi, aby mohol preskúmať potencionálnu nezákonnosť, tak toto nevydanie sa bude definovať ako marenie spravodlivosti,“ vysvetlil poslanec.

Frontálny útok na spravodlivosť

Návrhy noviel Trestného zákona a Trestného poriadku poslanca Tomáša Tarabu predstavujú frontálny útok na spravodlivosť a právny štát. Skonštatoval to v stanovisku aj šéf Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.

Zároveň zdôraznil, že novely posilnia pozíciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý už v súčasnosti vďaka paragrafu 363 supluje úlohu súdov.





Tarabove návrhy sú podľa Šimečku v úplnom rozpore s tým, čo Slovensko potrebuje pre účinný boj s kriminalitou. „Už dnes disponuje generálny prokurátor takmer neobmedzenou mocou a naše skúsenosti dokazujú, že ju nehanebne nadužíva v prospech obvinených, a to aj v najvážnejších a spoločensky významných kauzách,” vyhlásil Šimečka.

Žilinka získa absolútnu kontrolu

Podľa člena predsedníctva PS a experta hnutia na justíciu Branislava Vanča môže v prípade schválenia noviel Žilinka získať absolútnu kontrolu nad trestným konaním a chrániť vybraných ľudí pred trestným stíhaním. Slovensko podľa neho potrebuje pravý opak, teda skoncovať so súčasným sovietskym systémom.





„Potrebujeme naopak systémové zmeny, ktoré obmedzia moc generálneho prokurátora, posilniť nezávislosť radových prokurátorov a zabezpečiť dôslednú verejnú a inštitucionálnu kontrolu ich činnosti,“ dodal Vančo.

