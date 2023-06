Taraba bude hlasovať za pád vlády. Neverí však, že strane SaS ide o predčasné voľby

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Tomáš Taraba (Život – Národná strana) bude spolu s nezaradenými poslancami Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom v parlamente hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Povedal to v rozhovore pre internetový denník Štandard.

Nastolenie úradníckej vlády

Zároveň dodal, že neverí strane Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá s návrhom na vyslovenie nedôvery prišla.

„Myslím si, že im nejde o predčasné voľby. Ide im o nastolenie úradníckej vlády alebo o to, aby sa do vlády vrátili, sami o tom hovoria ako o možnosti," povedal Taraba.

Chce preto, aby SaS urobila dohodu o predčasných voľbách, pretože ich pokladá za jediné riešenie. Odmieta ďalšie dve alternatívy šéfa liberálov Richarda Sulíka (SaS), ktorými sú rekonštrukcia vlády a úradnícka vláda.

„Ak by ale SaS nechcela urobiť dohodu o predčasných voľbách, potom si myslím, že by sme mali urobiť dohodu o predčasných voľbách s vládou. Hegerova vláda by potom dovládla v zložení, v akom je," uviedol Taraba.

Voľby najneskôr v septembri 2023

Zhodiť len vládu a dať priestor „Progresívnemu Slovensku z prezidentského paláca" by bolo podľa jeho slov naivné.

Ak by do dňa hlasovania o nedôvere neprišlo k dohode s vládou, bude hlasovať za jej pád. Najlepšie by však podľa Tarabu bolo, keby s iniciatívou prišla samotná vláda, vyriešilo by sa tým aj schválenie rozpočtu na budúci rok. „Inak je veľká pravdepodobnosť, že vo štvrtok vláda padne," domnieva sa Taraba. Predčasné parlamentné voľby by podľa neho mali byť najneskôr v septembri 2023.

Taraba podotkol, že koaličná strana Sme rodina tiež niekoľkokrát spomínala predčasné voľby a pri hlasovaní o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) sa ukázalo, že jej klub je názorovo rozdelený. Myslí si, že Sme rodina vníma politickú realitu a nepohybuje o tom, že by hnutie bolo ochotné rozprávať sa o predčasných voľbách a dohodnúť sa.

Zároveň dodal, že nerozumie Hlasu-SD, že sa „bratríčkuje" so SaS a nedali si podmienku termín predčasných volieb za podpisy na zvolanie schôdze o nedôvere Hegerovej vláde.

