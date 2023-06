Tampa aj vďaka hitom Černáka a nule Vasilevského vyradila Floridu, blízko konferenčného finále je i Colorado (video)

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák si s tímom Tampa Bay Lightning opäť zahrá vo finále Východnej konferencie v zámorskej NHL. "Blesky" v pondelňajšom štvrtom dueli konferenčného semifinále zdolali doma Floridu Panthers 2:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspeli 4:0 na zápasy.

O postup do tretieho finále Stanleyho pohára za sebou budú bojovať s víťazom série medzi New Yorkom Rangers a Carolinou Hurricanes. Colorado Avalanche zvíťazilo v druhom stretnutí na ľade St. Louis Blues 6:3 a vedie v sérii 3:1 na zápasy. Jediné víťazstvo delí "lavínu" od postupu do finále Západnej konferencie.

Slovák rozdal deväť bodyčekov

Černák odohral v pondelok takmer 20 minút, počas ktorých zblokoval dve strely a rozdal sedem bodyčekov, najviac v tíme. Tampa Bay si predĺžila víťaznú šnúru na šesť duelov a uspela v 10. sérii play-off za sebou. Viac sérií bez prerušenia ovládli v histórii iba New York Islanders a Montreal Canadiens počas svojich "nadvlád" ešte v minulom storočí.

K najrýchlejšiemu možnému postupu prispel brankár Andrej Vasilevskij 49 zákrokmi. "Je to kolektívna snaha mužstva, v celej sérii naši hráči blokujú strely, obetujú sa a lámu si kosti, aby zastavili puk. Nie je to len o mne. Ja si iba robím svoju prácu najlepšie, ako viem," povedal skromne, citoval ho oficiálny web profiligy. Ruský gólman drží historický rekord so šiestimi čistými kontami v zápasoch, ktoré rozhodli o triumfe v sérii play-off.

Hrdinom Colorada bol Kadri

Colorado zvíťazilo aj vo štvrtom dueli na súperovom ľade v tohtoročnom play-off a získalo dva postupové mečbaly v sérii proti St. Louis. Hrdinom tímu z Denveru bol kanadský útočník Nazem Kadri, ktorý zaznamenal hetrik a asistenciu.





"Chcel som v tomto zápase zanechať svoju stopu, snažil som sa hrať najlepšie, ako viem. Niekedy musíte byť len trpezliví a počkať si na správny moment. Po mojom prvom góle som sa rozbehol ja a tiež celý tím, takže som sa cítil úžasne. O to viac, že som strelil hetrik vonku," vyhlásil Kadri podľa oficiálneho webu NHL. "Bluesmani" sa budú snažiť vyhnúť vyradeniu v stredajšom piatom zápase série na ľade Colorada.

