Taliban sa po stiahnutí amerických vojakov rozpína, pod kontrolou má údajne väčšinu Afganistanu

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Afganské militantné hnutie Taliban v piatok vyhlásilo, že má pod kontrolou 85 percent územia Afganistanu. Tvrdenie, ktoré odznelo na konci návštevy delegácie Talibanu v Moskve, poskytuje oveľa vyššie číslo ako predošlé vyhlásenia hnutia o tom, že kontrolujú viac ako tretinu z 421 okresov a okresných centier v krajine.

Podľa agentúry AP ho však nie je nemožné overiť. Vláda v Kábule zatiaľ na toto tvrdenie nereagovala.

Nádej politického riešenia

Taliban zaznamenal od polovice apríla, keď americký prezident Joe Biden oznámil stiahnutie amerických vojakov do septembra, značné teritoriálne zisky. Nedávno sa militanti prehnali cez desiatky okresov a prevzali tam kontrolu, často bez boja. Za posledný týždeň zaistili hraničné priechody s Tadžikistanom, Uzbekistanom a vo štvrtok aj s Iránom. Postup hnutia tento týždeň prinútil stovky afganských vojakov k úteku do Tadžikistanu, kde sa nachádza ruská vojenská základňa. Tadžikistan následne zmobilizoval 20-tisíc záložníkov s cieľom posilniť ochranu južnej hranice.

Na tlačovej konferencii v Moskve však Taliban sľúbil, že nebude útočiť na provinčné hlavné mestá alebo ich obsádzať za použitia sily a vyjadril nádej „politického riešenia“ situácie s Kábulom. Hnutie v tejto veci poskytlo záruky afganským úradom a zároveň požiadalo o prepustenie viac talibanských väzňov z afganských väzení, povedal vyjednávač hnutia Mawláwí Šahabuddín Diláwar. Následne povedal, že Taliban kontroluje 85 % Afganistanu.

Hnutie neohrozí Rusko ani jeho spojencov

Taliban tiež sľúbil, že „nedovolí nikomu, žiadnemu jednotlivcovi ani žiadnemu subjektu využívať pôdu Afganistanu proti susednej krajine, regionálnej krajine a krajine sveta, vrátane USA a ich spojencov“. „Nechceme bojovať. Chceme nájsť politické riešenie prostredníctvom politických rokovaní,“ povedal hovorca Talibanu Muhammad Suhajl Šahín.

Delegácia Talibanu počas svojej návštevy Moskvy okrem iného prisľúbila, že hnutie neohrozí Rusko ani jeho spojencov v strednej Ázii.

Moskva viedla v Afganistane desať rokov vojnu, ktorá sa skončila v roku 1989 stiahnutím sovietskych jednotiek. Rusko, ktoré v krajine súperí o vplyv s USA, sa do Afganistanu vrátilo ako sprostredkovateľ medzi rôznymi znepriatelenými frakciami. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že kontakty Moskvy s Talibanom sú „nevyhnutné vzhľadom na to, ako intenzívne sa vyvíja situácia v Afganistane a ako sa vyvíja situácia na hraniciach medzi Afganistanom a Tadžikistanom“.

© SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu