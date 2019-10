Taliansky expremiér Berlusconi chce kandidovať do Európskeho parlamentu

RÍM 18. januára (WebNoviny.sk) - Trojnásobný taliansky expremiér Silvio Berlusconi oznámil, že bude v máji kandidovať do Európskeho parlamentu.

Osemdesiatdvaročný Berlusconi chce podľa vlastných slov priniesť svoj hlas "do Európy, ktorá by sa mala zmeniť, do Európy, ktorej chýba hlbšie uvažovanie o svete".

Vinný z daňových podvodov

Mediálneho magnáta v roku 2012 uznali vinným z daňových podvodov a päť rokov nesmel zastávať žiadnu volenú funkciu.

Za trest rok pomáhal osobám v zariadení pre pacientov s Alzheimerovou chorobou. V roku 2017 súd tento zákaz z dôvodu dobrého správania sa politika zrušil.

Chce zjednotenú stredopravú Európu

Berlusconi v prvých vyjadreniach v rámci svojej kampane za europoslanca uviedol, že chce vidieť zjednotenú stredopravú Európu.

"Stredopravá, zjednotená a víťazná, so svojimi hodnotami a ideálmi. To je budúcnosť Talianska, Európy aj sveta," povedal expremiér vo štvrtok na Sardínii.





