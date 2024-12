Taliansko sa na dovoze plynu dohodlo už aj s Konžskou demokratickou republikou

Talianska energetická spoločnosť ENI podpísala s Konžskou demokratickou republikou dohodu o zvýšení produkcie a dodávok zemného plynu na Apeninský polostrov. Táto dohoda predstavuje ďalší krok Talianska v snahe nahradiť čo najskôr ruské energie.

Nová dohoda podpísaná v Brazzaville vyžaduje nový projekt na skvapalnený zemný plyn, ktorý by sa mal spustiť na budúci rok, pričom by mal byť schopný exportovať až 4,5 miliardy kubických metrov ročne. ENI tiež uviedla, že súhlasila s podporou projektov udržateľnej energie v tejto africkej krajine.

Dohoda podpísaná vo štvrtok nadväzuje na nedávne dohody o zvýšení dodávok, ktoré Taliansko uzatvorilo s Alžírskom, Egyptom či Angolou. Taliansko v súčasnosti získava približne 38 % svojho zemného plynu z Ruska, no vďaka týmto novým dohodám bude schopné nahradiť zhruba polovicu tohto množstva.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) rokoval v Katare okrem iného aj o dodávkach skvapalneného plynu na európske trhy.

Šéf rezortu diplomacie na Doha Forum 2022 počas bilaterálnych rokovaní skonštatoval, že Katar je dôležitý producent skvapalneného zemného plynu a pre Slovensko ide o významného regionálneho hráča v oblasti energetiky, financií či medzinárodnej prepravy.

V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

Korčok absolvoval v Dohe sériu bilaterálnych rokovaní s viacerými partnermi, vrátane podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Kataru Mohammeda bin Abdulrahman Al-Tháního, katarského ministra obchodu a priemyslu Mohammeda Bin Hamad Bin Qassim Al-Abdullah Al-Tháního, šéfa ománskej diplomacie Sayyida Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidiho a ministra zahraničných vecí Jordánska Aymana Safadiho.

„Za najdôležitejšiu tému považujem sondovanie možností dodávok skvapalneného plynu z krajín v Perzskom zálive, o ktorom som osobitne hovoril pri stretnutiach s katarskými partnermi. Dohodli sme sa, že budú prebiehať ďalšie rokovania tak, aby sa Slovensko postupne zbavovalo doterajšej jednostrannej závislosti na dodávkach ruského plynu,“ zdôraznil minister.

Šéf slovenskej diplomacie v rámci návštevy v Katare vystúpil na medzinárodnej konferencii Doha Forum 2022, kde o globálnych výzvach diskutoval spolu s bývalou ministerkou zahraničných vecí Pakistanu Hinou Rabbani Khar, predsedom Svetového ekonomického fóra (WEF) Berge Brendem a riaditeľom Európskej rady pre zahraničné vzťahy Marcom Leonardom.

USA chcú urýchlene dodať plyn pre Európu, zvýšenie má oznámiť Biden po rokovaniach s von der Leyenovou

Americký prezident Joe Biden by mal v piatok potvrdiť zvýšenie dodávok skvapalneného zemného plynu pre Európu.





Informuje o tom tlačová agentúra The Associated Press, ktorá pripomína, že Spojené štáty dlhodobo pracujú na znížení závislosti starého kontinentu od dodávok energií z Ruska. Táto otázka bude témou rokovaní medzi Bidenom a šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.





Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa nedávno vyjadril, že Bidenova administratíva chce „urýchlene“ dodať plyn pre Európu.

Von der Leyenová začiatkom tohto týždňa vyhlásila, že EÚ sa usiluje o to, aby dostala záväzný prísľub, ktorý Európe zabezpečí dodávky zemného plynu pre nadchádzajúce dve zimné sezóny. Takmer 40 percent spotreby zemného plynu v EÚ zabezpečujú dodávky z Ruska.

Američania chcú vytlačiť ruský plyn z európskeho trhu, problémom však môže byť nedostatok zariadení na export

Globálny trh s energiami sa náhle dostal do turbulencií pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Šéf americkej firmy EQT Toby Rice, ktorá ťaží zemný plyn, uviedol, že USA by mohli vstúpiť do hry a podporiť globálne dodávky.





Firma EQT je najväčším producentom plynu v USA. Jej šéf pre BBC povedal, že by mohli ľahko nahradiť ruské dodávky. „Máme schopnosť robiť viac, máme túžbu robiť viac,“ uviedol.

Rice odhaduje, že USA majú potenciál do roku 2030 štvornásobne zvýšiť ťažbu plynu. Jeho vyhlásenie, že americké firmy by mohli zohrať väčšiu rolu v poskytovaní plynu do Európy, prišlo necelý týždeň po tom, ako americká ministerka energetiky Jennifer Granholmová vyzvala energetické odvetvie krajiny, aby ťažilo viac ropy.

Prekážkou pre ambície USA vyvážať viac skvapalneného zemného plynu je však nedostatok zariadení na export. V USA v súčasnosti pôsobí osem terminálov a schválená je výstavba ďalších štrnástich. Šéf firmy EQT okrem toho vyzval administratívu prezidenta Joea Bidena, aby zjednodušila proces schvaľovania projektov plynovodov.

Nemecko uzavrelo dohodu s plynárenskou firmou Gasunie, chcú postaviť terminál na dovoz LNG

Nemecká štátna rozvojová banka KfW podpísala dohodu s holandskou plynárenskou firmou Gasunie a nemeckou energetickou spoločnosťou RWE na výstavbu terminálu na dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG).





Ako v sobotu informovalo nemecké ministerstvo hospodárstva, memorandum o výstavbe LNG terminálu v meste Brunsbüttel na nemeckom pobreží Severného mora podpísali v piatok. Nezverejnili pritom finančné detaily ani časový plán.

Terminál bude prevádzkovať Gasunie, ktorú vlastní holandský štát, a nemecká rozvojová banka KfW bude mať 50-percentný podiel. Dlhodobým plánom je podľa ministerstva v budúcnosti terminál prispôsobiť na import derivátov zeleného vodíka.

Nemecký kancelár Olaf Scholz minulý víkend oznámil, že jeho krajina rýchlo vybuduje dva terminály na LNG, jeden v Brunsbütteli a druhý vo Wilhelmshavene. Nemecko chce totiž v súvislosti s vojnou na Ukrajine zredukovať svoju závislosť od ruského plynu.





Benjamin Ferencz, posledný žijúci prokurátor v Norimberskom procese s nacistickými predstaviteľmi v rokoch 1945 - 1946, vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin by mal skončiť „za mrežami“. Povedal to v rozhovore pre britský The Mirror.





„Zločiny, ktoré Rusko teraz pácha na Ukrajine, sú hanbou ľudskej spoločnosti. Zodpovední by sa mali zodpovedať za agresiu, zločiny proti ľudskosti a obyčajné vraždy. Čím skôr začnú ťahať zločincov pred súd, tým šťastnejší budeme,“ povedal Ferencz. Podotkol, že najprv by Rusko potrebovalo úplne novú vládu, aby Putina a jeho okruh najbližších spolupracovníkov mohli zatknúť a uväzniť.

Nepovažuje to však za nereálne a tvrdí, že Putin by napokon mohol skončiť vo väzení ako vodca bosnianskych Srbov Radovan Karadžič. „Je to veľmi realistické,“ dodal Ferencz, ktorý 11. marca oslávi 102. narodeniny. „Všetko, čo potrebujeme, je odhodlanie to urobiť, Rusi nežijú na Mesiaci. Chcem vidieť Putina za mrežami. Je to možné.“ skonštatoval.

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















