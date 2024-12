Talianske regióny sa ocitli v karanténe, nikto nesmie von ani dnu

Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľu ráno ohlásil karanténu pre Lombardsko a priľahlé regióny. Dotýka sa to asi 16 miliónov ľudí na severe krajiny, oznámila agentúra AP.

Nikto nesmie von ani dnu a zakázaný je aj pohyb medzi jednotlivými regiónmi.

Taliansko sa tak snaží zvládnuť epidémiu koronavírusu. Celkovo do nedele v Taliansku ochorelo 5 883 ľudí, pričom za posledných 24 hodín číslo narástlo o 1 247 nových prípadov.

Pribudlo aj 36 nových obetí, spolu na ochorenie Covid-19 zomrelo už 233 ľudí.





Ľudia sa snažili pred karanténou ujsť

Už v sobotu večer sa rozbehli reči o blížiacej sa karanténe. V Padove v benátskom regióne vypukol chaos. Bary a reštaurácie sa vyprázdnili a množstvo ľudí utekalo na železničnú stanicu.





Cestujúci s kuframi, rúškami na tvárach a s fľaštičkami dezinfekčného gélu sa tlačili do vlakov, opisuje AP.





Karanténa predbežne platí do 3. apríla.

Rýchlejšie ako vírus sa šíri panika

Festivaly a športové podujatia vo svete odvolávajú jedno po druhom. Vlády vydávajú varovania pred cestovaním, aj ho rovno obmedzujú.





Panika chytá aj ľudí. Výrobcovia aj úrady vo viacerých krajinách uisťujú ľudí, že nie je dôvod zásobovať sa toaletným papierom, ktorý mizne z pultov obchodov.





Problémom sa ukazujú byť výletné lode. Pri San Franciscu kotví Grand Princess s 21 potvrdenými prípadmi na palube. Úrady rozhodli, že sa preplaví do prístavu Oakland, kde sa pasažieri budú môcť vylodiť. Tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, prevezú do nemocníc. Ostatní pôjdu do karantény.





V Egypte sa v karanténe ocitla výletná loď na Níle so 150 ľuďmi na palube a 12 prípadmi Covid-19.





Prístavy tiež začali odmietať lode, aj keď nemajú na palube ani len podozrenie na chorobu. Stalo sa to lodi Costa Fortuna v Malajzii a Thajsku. Na palube má 64 Talianov, ale žiaden koronavírus. Musí však bez pristátia pokračovať do Singapuru.





Rovnako to vyzeralo aj na Malte, kde loď MSC Opera súhlasila s požiadavkou obísť krajinu a pokračovala na Sicíliu.

Pandémia? Ešte nie

Vírus sa šíri už na všetkých kontinentoch. No ako upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia, už viac ľudí vyzdravelo, než je v súčasnosti chorých.





Celkovo počet obetí vzrástol na 3 400. Takmer 90-tisíc prípadov hlásili dosiaľ v Ázii, vyše 8-tisíc v Európe, 6-tisíc na Blízkom Východe, asi 450 v Severnej a Južnej Amerike a menej než 50 prípadov v Afrike.





WHO však zatiaľ nechce nazvať situáciu pandémiou, keďže to by podľa nej ešte len viac vydesilo ľudí.





Ako upozorňuje, každoročná epidémia chrípky spôsobí 5 miliónov vážnych ochorení vo svete a spôsobí 650-tisíc úmrtí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu