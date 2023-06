Takmer 40 percent klientov podľa prieskumu očakáva od svojej banky v rámci korona opatrení zrušenie poplatku za účet

Popri odklade splátok je druhým najčastejšie preferovaným korona opatrením z pohľadu bankových klientov dočasné zrušenie poplatkov za účet.

Túto možnosť by podľa prieskumu agentúry 2muse privítalo takmer 40 % ľudí.

Približne tretina by pritom chcela zrušiť poplatok natrvalo. Na získanie účtu zadarmo, prípadne zľavy z poplatku za jeho vedenie musia klienti štandardne splniť v bankách viacero podmienok.

To môže byť podľa PR manažérky 365.bank Lindy Valko Gálikovej jeden z dôvodov, prečo by ľudia v rámci protipandemických opatrení ocenili práve účet zadarmo.





Pravidelný príjem v stanovenej výške, transakcie kartou v určitom počte alebo objeme, trvalé príkazy a inkasá. Aktivita na účte spolu s ďalšími depozitnými či úverovými produktmi sú najčastejšími podmienkami na to, aby mohli klienti využívať účet zadarmo alebo získať zľavu z poplatku za jeho vedenie. Vhodnou zmenou banky a prechodom na účet, ktorý je bez poplatku a bez podmienok, môžu ľudia podľa Gálikovej ušetriť aj desiatky eur ročne.

Bezkontaktné platby

Okrem zrušenia poplatkov za účet takmer pätina bankových klientov považuje za dôležité, z pohľadu opatrení na pomoc pri prekonaní následkov koronavírusu, aj bezkontaktné platby. Tie sa už počas prvej vlny pandémie zvýšili z pôvodných 20 eur na 50 eur. Zároveň sa zmenil maximálny kumulatívny limit po sebe nasledujúcich transakcií bez zadania PIN, a to zo 100 eur na 150 eur.





Z pohľadu bezpečnosti je však podľa Gálikovej stále najlepšou voľbou platiť mobilom alebo hodinkami. V tomto prípade spravidla nie je potrebné zadávať PIN ku karte, a to ani pri vyšších sumách. „Platbu totiž autorizujeme odtlačkom prsta, skenom tváre, resp. heslom v mobile, vďaka čomu sa môžeme úplne vyhnúť priamemu kontaktu s platobným terminálom,“ dodala Gáliková.

